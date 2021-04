Après un épisode de chaleur précoce, la crainte du gel pour les arboriculteurs lorrains

Alors que la douceur des dernières semaines a réveillé la nature et les vergers, le risque de gelées cette semaine fait craindre le pire aux arboriculteurs lorrains. Reportage à Coyviller, sur l'exploitation de "la Ferme des fruitiers".

Semaine à haut risque pour de nombreux arboriculteurs lorrains. Météo France annonce des gelées nocturnes et matinales cette semaine dans la région. Le mercure peut descendre à moins quatre degrés, ce qui pourrait poser problème alors que de nombreux arbres fruitiers sont en fleurs, comme les mirabelliers par exemple. A Coyviller, en Meurthe-et-Moselle, sur l’exploitation de "la ferme des fruitiers", on espère passer entre les gouttes alors que de nombreux arbres sont en fleurs. L’exploitation a investi pour limiter le risque de gel dans certains vergers, notamment deux hectares et demi d’abricotiers.

Des bougies dans les vergers

Tous les trois arbres, on trouve un pot métallique blanc. A l'intérieur, une bougie capable de tenir pendant huit heures. Une solution qui fonctionne selon Benoît Parfait, producteur de fruits :

"Ce sont des bougies qui vont faire une flamme et réchauffer l'air. On allumera à partir de -1 degré. Avec 300 bougies à l'hectare, on peut gagner deux degrés."

Des bougies pour protéger les abricotiers à Coyviller © Radio France - Cédric Lieto

800 bougies ont été prépositionnées au cas où car la période est décisive pour ces abricotiers :

"On voit les petits abricots à l'intérieur de la fleur, gros comme des petits pois. Ils sont très très sensibles à ce stade là."

Les abricotiers sont particulièrement sensibles à cette période de l'année © Radio France - Cédric Lieto

Un gel printanier source de stress pour Benoît Parfait qui surveille les thermomètres et prévisions météo nuit et jour. Un froid qui génère aussi des coûts :

"Un petit pot coûte un peu plus de cinq euros. Donc ça peut coûter 1 500 euros à l'hectare la nuit. Si je dois le faire trois nuits, ça coûte tout de suite 4 000 à 5 000 euros par hectare. A un moment, économiquement, ce n'est plus intéressant."

Des gelées si fortes alors que la nature a déjà redémarré, le phénomène s'accentue selon Benoît Parfait. A tel point qu'il faudra peut-être pour de nouveaux vergers intégrer un système anti-gel comme l'aspersion d'eau pour enfermer les fruits dans un cocon de glace quand il gèle.