Landes. Après une année noire, le lycée de Oeyreluy revient au Salon de l'agriculture

Pour la troisième année, le lycée agricole de Oeyreluy participe au Trophée National des lycées agricoles du Salon de l'agriculture à Paris. Huit jeunes vont présenter une nouvelle vache : Héroïne. En 2016, à cause de la tuberculose bovine, le lycée a dû abattre tout son cheptel.

En cette période sombre pour l'agriculture landaise, un peu d'espoir nous vient du lycée Hector Serres de Oeyreluy qui participe pour la troisième fois au trophée des lycées agricoles, lors du Salon de l'agriculture à Paris du 3 au 7 mars prochain.

Après le succès de l'an dernier, (deuxième dans sa catégorie des blondes d'Aquitaine et meilleur blog des cinquante lycées agricoles en lice) , huit jeunes relèvent le défi sur le thème des Power Rangers, qu'ils ont rebaptisé les Power Farmers. Nos jeunes portent chacun une couleur comme les super-héros. Ils réalisent le blog des Power avec des reportages, un clip et également des épreuves techniques, in situ, sur le salon, avec leur Blonde d' Aquitaine : "Héroïne".

Aux petits soins ! © Radio France - christophe van veen

Le groupe motivé ne se laisse pas décourager par les crises sanitaires, notamment par celle que le lycée vient de traverser. A cause d'un cas de tuberculose bovine, l'exploitation de l'établissement a dû abattre ses 138 vaches en 2016 et repartir de zéro.

Ce concours, cette année, c'est une revanche sur la vie. D'entrée, on avait décider de repartir. Je suis intervenu dans les classes pour envoyer un message positif aux élèves. L'élevage, on en aura toujours besoin. C'est un savoir-faire. On va pas tout bousiller après une crise sanitaire - Laurent Lescoulier le chef de l'exploitation du lycée

"Force blanche" chez les Power Farmers, Laurie, qui vit près d'Arzacq en Béarn, est une vachère de 17 ans, passionnée. C'est elle qui guidera Héroïne devant les juges parisiens du Salon.