Ardèche : 250 attaques de chiens errants en six ans, deux maires lancent un appel à la population

Les maires de Saint-Victor et de Saint-Félicien lancent un appel à témoins pour identifier, photos à l'appui, les chiens qui divaguent et responsables d'environ 250 attaques d'animaux sur les deux communes ces six dernières années.

221 animaux tués - des brebis, pour la plupart - et 28 blessés par des chiens errants, en six ans. "On se sent démuni. On a fait appel à la louveterie, qui a démontré que ce n'était pas un loup, mais un ou deux chiens" expose Yann Eyssautier, le maire de Saint-Félicien. Avec Alain Mesbah-Savel son homologue de Saint-Victor, la commune voisine, il lance un appel à témoins, "si possible avec des photos, pour les identifier, c'est plus facile!"

Les maires de Saint-Victor et de Saint-Félicien lancent un appel à la population pour identifier les chiens errants dans leur secteur - Capture d'écran Facebook

Il s'agit de chiens de propriétaires qui divaguent, souvent la nuit, souvent pendant les périodes de congés - le maire de Saint-Félicien

De nouvelles attaques ont eu lieu fin octobre, avec 18 brebis tués. "En six ans, quatre séries d'attaques ont eu lieu" informe le maire de Saint-Félicien. Les quelques chiens errants qui traînent font beaucoup de mal aux éleveurs explique-t-il. "Les gendarmes font des enquêtes et sont investis. Mais on est tous démunis" admet Yann Eyssautier. Il ajoute que lui et son homologue ne cherchent pas à sanctionner, mais à faire en sorte que le phénomène cesse.

Si on reçoit des photos qui montrent la présence à plusieurs moments des mêmes chiens, on aura des soupçons, ça permettra de les identifier et de les surveiller

Pour les deux édiles, cette méthode est la meilleure. Tout le monde doit veiller, pour qu'il n'y ait pas de chiens errants. "Il faut savoir que lorsqu'un chien attaque, on a une heure pour démontrer la preuve de son attaque, tout simplement en le faisant vomir. Donc on a très peu de chance de le trouver !" développe Yann Eyssautier.