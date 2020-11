Ardèche : ils apportent les olives de leurs arbres au moulin et repartent avec de l'huile

En Ardèche, au moulin de Bourg-Saint-Andéol, Lou Mouli d'Oli, chacun peut apporter sa propre récolte et repartir avec son huile d'olive. Les particuliers plébiscitent cette production.

Françoise vient retirer son huile au moulin de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). Elle a apporté 54 kilos d'olives quelques jours plus tôt. Ce sont des olives de son jardin et celles de quelques amis et voisins. Résultat : elle repart avec un peu plus de sept litres d'huile d'olive. Et Françoise n'est pas la seule. Le parking devant le moulin est plein de voitures avec parfois des remorques. On peut amener ici quelques kilos ou plusieurs tonnes. Et pour Françoise c'est un réel plaisir de cueillir, de venir chercher son huile et de la consommer. Selon elle, c'est la meilleure huile d'olive qui soit.

Une vraie tendance

Apporter ses olives au moulin pour en faire de l'huile est une pratique très ancienne, mais elle connaît depuis quelques années un vrai renouveau et les moulins qui accueillent les particuliers tournent à plein régime en cette période de récolte. Souvent les gens préfèrent amener leurs olives plutôt que de les jeter à la poubelle ou les laisser pourrir au pied e l'arbre.

Au moulin "Lou Mouli d'Oli", on produit environ 1000 litres d'huile d'olive par jour en ce moment et le moulin accueille une centaine de clients quotidiennement. Le prix du litre revient en moyenne à 4 € 60 au lieu de 15 à 20 € pour un litre d'huile d'olive locale dans le commerce.