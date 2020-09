Ardèche : la récolte de châtaignes repart à la hausse

Les producteurs de châtaignes retrouvent le sourire. Après un début septembre compliqué, la récolte 2020 s'annonce une des meilleures de ces six dernières années.

La pluie a tout changé

L'année s'était plutôt bien déroulé pour les châtaigniers. La sécheresse était moins importante que les autres années et les températures plus conformes à notre région si on les compare avec les plus de 40° de 2019. C'était sans compter avec un mois de septembre très chaud. Trop chaud alors que les fruits continuent à grossir. Certains fruits séchaient dans leur bogue.

La pluie qui tombe sur l'Ardèche depuis une semaine et la baisse des températures a permis aux arbres de repartir et aux fruits de poursuivre leur murissement. Résultat : la récolte 2020 devrait égaler la récolte 2014 avant la maladie du cynips.

Environ 4.000 tonnes

La récolte devrait avoisiner les 4.000 tonnes selon Daniel Vernol, président du syndicat des producteurs de châtaignes d'Ardèche. On estime aujourd'hui qu'une récolte normale en Ardèche c'est 5.000 tonnes. C'est un chiffre inatteignable cette année puisqu'une partie de la châtaigneraie souffre encore de la grêle tombée sur le centre Ardèche il y a un an. Ces châtaigniers ne produisent aucune châtaigne ou seulement 20% de leur production habituelle.