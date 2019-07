Ardèche : la vigne souffre de la sécheresse

Rochecolombe, France

Des températures très élevées depuis le mois de juin, au-delà de 40° et le vent ont séché la terre. Il n'a pas plu depuis le mois de juin et les orages de samedi n'ont pas permis de rattraper le retard. Le cep se bloque, il ne sèche pas mais il n'irrigue plus les rameaux. Conséquence, les grappes ne grossissent plus. Depuis un mois ils n'ont pas évolué. De tous petits grains qui sont durs et auront du mal à mûrir.

Les grains ne parviennent pas à grossir © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une petite récolte

Il est encore un peu tôt pour estimer les pertes, mais il est sûr que la récolte sera restreinte. Et même s'il pleut les grains resteront plus petits qu'habituellement. Il faut dire que les températures ont été exceptionnelles plus de 40° à l'ombre pendant plusieurs jours. Pour certaines parcelles les pertes pourraient aller de 20 à 50%.

Des solutions pour l'avenir

Il y a d'abord l'irrigation. Des viticulteurs envisagent la création de retenues collinaires pour capter l'eau qui tombe à l'automne et en hiver. L'Etat semble plus compréhensif avec ce type de solutions jusque-là très difficile à faire aboutir. Il est aussi possible d'avoir recours à des cépages plus adaptés à la sécheresse. Des cépages utilisés en Europe du sud, comme le vermentino en Italie, un blanc également cultivé en Corse.