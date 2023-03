Ardèche : le bilan 2022 des agriculteurs n'est pas bon

Quelle que soit la filière, l'année 2022 a été rude pour les agriculteurs ardéchois, selon les bilans présenté lors du Congrès 2023 de la FDSEA 07. Celui-ci avait lieu à Vesseaux, ce lundi 13 mars 2023. Dans son mot introductif, la présidente, Christel Cesana, donne le ton : "l'alimentation est au cœur de l'actualité, mais les discours et les actes sont contraires". En clair : le monde agricole ardéchois a besoin d'aide, pas de bâtons dans les roues, après une nouvelle année difficile.

En 2022, toutes les filières ont subi de plein fouet l'augmentation des coûts de production. "La hausse des prix du lait n'a pas été suffisante face à l'envolée des charges", explique par exemple Hervé Morfin, qui dirige la section bovin lait du syndicat agricole. Même son de cloche en section caprine, bovin viande, ou encore section ovine. Chez les viticulteurs et arboriculteurs, les difficultés ont été accrues par la sécheresse, le gel, les insectes ravageurs et les maladies.

La question de l'eau et celle des normes phytosanitaires ont ainsi été abordées à de multiples reprises lors du Congrès. Sur la première, avec une accusation directe visant certains agents de l'Etat : ils ralentiraient les dossiers de construction de retenues d'eau, retenues estimées indispensables par le secteur agricole, vu la sécheresse 2022 et le "trop plein" de précipitations hivernales (400 mm entre septembre et janvier dans la vallée du Doux, par exemple). Vu aussi la situation actuelle, déjà en seuil d'alerte dans le nord du département.

Concernant l'interdiction de l'utilisation de certains pesticides, notamment pour traiter les cerises, il s'agit DU dossier actuel de la FDSEA Ardèche, qui n'a cessé ces derniers mois d'interpeller les élus sur l'importance du Phosmet (insecticide luttant contre la drosophila suzukii) dans la production.