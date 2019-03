Ardèche: le nombre de sangliers en baisse

Ardèche, France

La chasse est fermée depuis le 28 février dernier et les premières estimations de la fédération des chasseurs de l'Ardèche viennent de tomber. Entre le premier juillet 2018 et le 28 février dernier, les chasseurs ont tué en Ardèche entre 15.000 et 17.000 sangliers. Or les chasseurs étaient aussi nombreux, ils ont chassé aussi longtemps. Seule explication : il y a moins de gibier.

Une baisse ponctuelle ou pérenne ?

Les raisons sont multiples. Le nombre de prélèvements les années précédentes a fini par porter ses fruits. Les années de sécheresse ont limité la fécondité des laies et ont limité la prolifération. L'augmentation du nombre de sangliers est en progression constante en Ardèche depuis 1995. Cette année 5.000 sangliers avaient été tués par les chasseurs. Pourtant il y a quand même eu des années de baisse comme au début des années 2000. Mais dès l'année suivante le nombre de bêtes avait à nouveau augmenté. Il convient donc de rester prudent.

Des coûts d'indemnisation en baisse

Autre indicateur de la baisse de cette population, les indemnisations. Ce sont les chasseurs qui financent ces indemnisations versées aux agriculteurs principales victimes des sangliers. Or cette année, les indemnisations devraient s'élever à 170.000 €. Elles étaient de 618.000 € la saison dernière.

Des agriculteurs qui restent prudents

Les agriculteurs reconnaissent que les attaques des sangliers sont moins importantes cette année. Mais ils restent prudents : la baisse des indemnisations est aussi due à des protections mises en place autour des cultures et notamment des vignes. Ils craignent aussi que le nombre de sangliers reparte à la hausse. Et c'est vrai que déjà des chasseurs se plaignent qu'il n'y a pas assez de bêtes à tuer. Le président de la fédération des chasseurs, Jacques Aurange doit faire comprendre qu'il fallait absolument faire baisser la population des sangliers dans le département. Il devenait impossible d'assumer financièrement les indemnisations.