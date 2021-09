Ardèche: le syndicat ovin demande des tirs de protection contre le loup

Est-ce un loup qui a attaqué le troupeau de Denis Crouzet à Saint-Martin-sur-Lavezon ? On ne le saura sans doute jamais de façon certaine. Des experts sont venus sur place pour se rendre compte des morsures. Ils rendront leur rapport à la préfecture qui pourrait dire une fois encore "présence du loup non écartée".

Si c'est un loup qui a tué cinq brebis de Denis Crouzet et en a blessé quatre autres alors c'est une première dans ce secteur d'Ardèche. Il y a des loups sur la montagne ardéchoise qui viennent de la Lozère. Mais personne n'a détecté de loup sur le plateau du Coiron.

Plusieurs attaques depuis le mois de mai

Depuis le moi de mai, les éleveurs de ce secteur doivent faire face à plusieurs attaques. Un troupeau de chèvres a été attaqué à Valvignères. Début juillet, un autre troupeau de brebis a été attaqué dans le sud du plateau du Coiron.

Il suffirait de faire une analyse ADN pour savoir si c'est un loup. Alain Crozier, président du syndicat ovin de l'Ardèche.

Alain Crozier, le président du syndicat ovin de l'Ardèche estime que les autorités publiques ne cherchent pas à savoir si c'est un loup ou un chien errant qui est à l'origine des attaques. Il y a pourtant des indices : Denis Crouzet par exemple sillonne régulièrement ses parcs et n'a jamais vu de chien errant. Il a demandé à ses voisins si un chien s'était échappé. Rien.

Des tirs de protection ?

Le président du syndicat ovin demande au préfet d'autoriser des tirs de protection pour éliminer le loup du secteur. Et il explique que si le loup doit faire des ravages dans les troupeaux alors les éleveurs quitteront le plateau. Et si le plateau n'est plus pâturé alors la nature se refermera et il ne sera plus possible de s'y promener.