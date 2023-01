Ardèche : les producteurs de cerises manifestent, des perturbations attendues sur la route

Les producteurs de cerises ardéchois peinent à lutter contre une mouche asiatique, la Drosophila suzukii, détectée en 2010, et veulent interpeller une nouvelle fois le gouvernement sur "l'impasse technique" dans laquelle ils se trouvent. Un premier insecticide, le diméthoate, a été interdit en 2016. Un autre produit, le phosmet, vient d'être retiré du marché en 2022, suite à une décision européenne.

Les arboriculteurs tentent d'utiliser des filets anti-insectes par exemple, mais ce n'est pas compatible avec les zones en pente ardéchoises. "Une autre piste de solution est en cours d’expertise, à savoir la technique d’insecte stérile, mais qui ne serait disponible que sur le moyen ou long terme." indiquent la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs dans un communiqué.

"Sans solution probante, le verger ardéchois sera arraché"

"Monsieur le président Marcon avait annoncé : pas d'interdiction sans solution. Là, on n'a pas de solution, mais l'interdiction" s'énerve Aurélien Soubeyrand, responsable fruits à la FDSEA de l'Ardèche. "On ne va pas laisser des arbres dans des parcelles pour créer des foyers supplémentaires de cet insecte, parce que si on laisse des arbres non traités avec des fruits non cueillis, on va avoir des foyers de populations grandissantes. Si on n'a pas de solution probante cette année ou dans les années à venir, le verger ardéchois sera arraché" regrette t-il. Les vergers de cerises représentent plus de 880 ha en Ardèche.

Perturbations sur la RD86 à Tournon

Une manifestation est donc prévue ce lundi. Les tracteurs vont partir de Mauves, Saint-Jean-de-Muzols et du pont du Duzon à Saint-Barthélémy-le-Plain et convergeront à 11h vers la place des Platanes – quai Farconnet à Tournon. Le service des routes prévoit des perturbations de circulation sur la route départementale 86 de 9h à 16h. Une déviation sera mise en place pour les transports de marchandises via la RN 7, au Nord à partir de Sarras, et au Sud à partir de Glun.

Pour les autres véhicules, à Sarras, la circulation vers Tournon pourra être interdite de 9h30 à 10h30 puis régulée pour préserver de tout engorgement le centre-ville de Tournon. Le report se fera vers Saint-Vallier, via le pont routier (D86C). À Mauves (sud) : la circulation vers Tournon pourra être interdite de 9h30 à 10h30 puis régulée pour préserver de tout engorgement le centre-ville de Tournon. Le report se fera vers la Roche-de-Glun via la RD222. À Tain l’Hermitage, le pont Gustave Toursier est susceptible d’être fermé en direction de Tournon de 9h30 à 10h30 et restera très impacté tout au long de la journée.