Ardèche : près d'un million d'euros pour le vignoble

La société coopérative d'intérêt collectif Ardèche Vignoble a récolté 900.000 € en un an. C'est au-delà de toutes les prévisions. L'argent permet de racheter des domaines viticoles ardéchois en vente pour y installer des jeunes.

Le domaine Reverger à Pradons vient d'être racheté et confié à une jeune viticultrice

Pradons, France

Lorsque les héritiers ne souhaitent pas reprendre l'exploitation, les domaines viticoles ont tendance à disparaître en Sud Ardèche. Or la demande en vin est toujours là et les Vignerons Ardéchois, la grande coopérative de Ruoms trouvait dommage de ne plus pouvoir faire face à la demande. D'où l'idée de lancer une société coopérative d'intérêt collectif qui rachète des terres.

Ardèche Vignoble, un outil pour installer les jeunes viticulteurs

Et le concept fonctionne. En un an, la société coopérative a récolté près de 900.000 €.

Les gens sont sensibles au patrimoine que représente la vigne et à l'installation des jeunes explique André Mercier, président d'Ardèche Vignoble.

60 hectares ont déjà été rachetés en un an grâce à 441 sociétaires. Leur investissement leur permet une réduction d'impôts de 18% la première année et une gratification en vin. Mais surtout la fierté de posséder une partie du vignoble de sud Ardèche.

Exemple : le domaine Reverger

La société coopérative vient de racheter le domaine Reverger, 12 hectares de vignes d'un seul tenant à Pradons. C'est Estelle Privat qui a été choisie parmi plusieurs candidats. Elle est aujourd'hui en cours d'installation. A terme, elle aura la possibilité de racheter ces terres ou de les louer à la société coopérative. En attendant le premier janvier prochain, elle est salariée de la coopérative et elle peut avec l'ancien propriétaire finir d'apprendre son métier.

S'il n'y avait pas eu Ardèche Vignoble, je chercherais encore où m'installer explique Estelle Privat.

Elle n'aurait en tout cas pas pu acheter ces 12 hectares qui valent environ 220 000 € et qui lui permettront dès l'année prochaine de vendre sa production aux Vignerons Ardéchois.