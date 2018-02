Saint-Pierreville, France

L'histoire d'Ardelaine, cette coopérative ouvrière débute au début des années 70. Les fondateurs sont touchés par l'exode rural que connaît l'Ardèche et découvre à Saint-Pierreville une usine désaffectée de filatures comme il en existait beaucoup avant la seconde guerre mondiale dans la région. Les bâtiments sont très endommagés, ils ont été abandonnés dans les années 60.

Créer un musée ou relancer une activité économique

Deux possibilités s'offrent aux fondateurs: créer un musée en allant glaner des subventions ou relancer l'activité de l'usine. C'est la seconde solution qui est choisie. Les fondateurs vont trouver des éleveurs de moutons en demandant qu'ils leur vendent la laine. Les machines sont réparées et l'activité reprend. la SCOOP fabrique des matelas, des couettes et des pelotes de laine et des pull-over. Reste à trouver un débouché.

Le filon des salons bio

A l'époque, le bio n'est pas à la mode. Mais il commence à exister quelques salons pour ceux qui refusent la désertification des campagnes. Ardelaine fait son trou et embauche. Aujourd'hui, la SCOOP emploie 54 personnes dans un village qui compte 550 habitants. Elle dégage un chiffre d'affaire de deux millions et demi d'euros par an.

Le salon de l'agriculture: une vitrine à Paris

depuis plusieurs années, Ardelaine tient un stand au salon de l'agriculture de Paris à côté du stand des éleveurs de moutons. C'est une vitrine pour la SCOOP qui y trouve des marchés, mais c'est aussi une façon de vendre l'Ardèche. Ardelaine, ce sont des ateliers de production, mais aussi à Saint-Pierreville une boutique, un restaurant et deux parcours muséographiques qui racontent l'histoire de ces filatures qui pour la plupart ont disparu. 20.000 visiteurs y passent chaque année.