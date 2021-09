Un cas de grippe aviaire recensé chez un particulier dans les Ardennes

Un cas de grippe aviaire a été détecté ce vendredi 9 septembre dans les Ardennes chez un particulier, dont les volailles ne sont pas commercialisées. Il s'agit du sixième cas dans le département depuis le début de l'année 2021.

Conséquence : le ministère de l'Agriculture a relevé le niveau de risque en France de "négligeable" à "modéré". Mais ce nouveau cas de grippe aviaire ne remet pas en cause le statut de pays indemne de l'influenza que la France a retrouvé au début du mois de septembre, après une épidémie qui a conduit à l'abattage de plus de trois millions et demi de volailles en France, dont une grande majorité dans le sud ouest.

Qu'est-ce que la grippe aviaire ? © Visactu