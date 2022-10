Argueil met à disposition deux parcelles pour un maraîcher qui voudrait s'installer sur la commune

La mairie d'Argueil lance un appel à volontaires : elle recherche un maraîcher ou une maraîchère pour cultiver des fruits et légumes de saison pour les habitants d'Argueil et des communes aux alentours.

"Commune du Pays de Bray recherche maraîchère ou maraîcher" : la mairie d'Argueil, commune de 352 habitants au sud de Neufchâtel-en-Bray et de Forges-les-Eaux, avait récupéré il y a environ cinq ans, deux hectares et demi de terres communales. Elles étaient depuis plusieurs années exploitées par un agriculteur, qui cultivait du maïs, du blé, de la luzerne, avec un bail oral gratuit. Depuis environ cinq ans, il n'y a plus que de l'herbe sur ces deux parcelles, une d'un hectare, l'autre d'un hectare et demi. La mairie lance donc un appel aux volontaires pour créer une activité de maraîchage sur place, et produire localement des fruits et légumes de saison pour les habitants d'Argueil et des communes aux alentours.

La commune d'Argueil dispose de deux parcelles d'un total de 2,5 hectares. © Radio France - Charlotte Coutard

Le projet est né après le premier confinement à l'été 2020, avec cette question posée par un habitant à la maire d'Argueil, Isabelle Bréquigny : "On m'a demandé si j'étais en capacité, s'il y avait une crise plus importante que la pandémie, si j'étais en capacité de nourrir les habitants. Mais tout vient de l'extérieur. Comme on a le potentiel au niveau des hectares, puisqu'il y a deux hectares et demi, on peut être en capacité en faisant venir un maraîcher".

Des facilités d'installation

La mairie aiderait à l'installation du maraîcher ou de la maraîchère. "On a un petit bâtiment, on a le point d'eau, on a le point d'électricité. S'il faut, il y aurait un bail, peut-être gratuit pendant quelques temps, le local gratuit pendant quelques temps", explique la maire.

Le maire d'Argueil, Isabelle Bréquigny. © Radio France - Charlotte Coutard

Pour ce projet, la commune est accompagnée par le collectif "Veille Foncière Citoyenne" dans le pays de Bray, créé pour faciliter l'installation d'agriculteurs. Joseph Dion est membre du collectif : "On trouve des petites surfaces, et donc souvent, c'est une installation progressive qui va se mettre en place. Mais on favorise des installations intéressantes avec notamment agroforesterie, maraîchage, etc... Ça nous semble beaucoup plus intéressant que d'ajouter deux hectares à l'exploitation d'une ferme qui y en a déjà 200".

Plusieurs débouchés

La mairie voudrait mettre en place un marché, hebdomadaire ou mensuel. Et il y aurait d'autres débouchés sur la commune pour ce maraicher ou cette maraichère affirme Isabelle Bréquigny.

"On a les commerces, on a un centre aéré qui accueille une cinquantaine d'enfants pendant les vacances. Nous avons le château qui accueille de février à novembre jusqu'à 153 couchages. Il voulait un maraîcher pour avoir des produits locaux et de saison. On a aussi un établissement événementiel qui accueille des mariages, jusqu'à trois mariages par semaine, et qui, lui aussi, voudrait avoir les produits locaux. Il y a l'école, on est en regroupement avec la commune de Beauvoir-en-Lyons. Et du coup, il y a 140 enfants entre le site d'Argueil et le site de Beauvoir"

Une journée de présentation du projet et de visite des deux parcelles de maraîchage à Argueil est prévue ce dimanche 02 octobre. "Osons l'installation dans le Pays de Bray", une journée organisée par le collectif "Veille Foncière Citoyenne" dans le Pays-de-Bray. Le rendez-vous à 9h30 à la salle municipale d'Argueil.