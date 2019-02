Ariège : Monjeta représentera la race Casta au Salon de l'Agriculture de Paris

Betchat, France

Monjéta est une génisse de trois ans dont le nom signifie "haricot sec" en occitan. Cette Casta est l'une des 350 vaches de cette race encore vivante en France. Typique de l’Ariège, où elle a son berceau entre la vallée d'Aure et le bassin de Saint-Girons, cette race rustique a bien failli disparaître après guerre avec la mécanisation et l'arrivée de races plus productives. l'association nationale pour la race Casta regroupe une douzaine d'éleveurs. Elle envoie Monjeta et son propriétaire maxime au salon international de l'agriculture, grace à une cagnotte en ligne qui a permis de récolter les plus de deux-mille euros nécessaires. Le surplus servira à la protection de la race.

Reportage à Betchat en Ariège où vit Monjeta

Tout le fromage de Bethmale était fait au lait de Casta Copier

Le 56ème Salon International de l'Agriculture se tient Porte de Versailles à Paris du 23 février au 3 mars. 700.000 visiteurs sont attendus sur place.

Les pérégrinations de Monjeta à Paris sont à suivre sur la page Facebook de l'association nationale pour la race Casta.