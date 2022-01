Arnaud Delestre : "reconnaître le travail quotidien de nos agriculteurs"

Après une année 2021contrastée pour les exploitants et une hausse des prix des matières premières, Arnaud Delestre explique que le défi des candidats à la présidentielle est d'apporter une ligne claire pour la reconnaissance du travail des agriculteurs et l'accompagnement de leur rémunération à un juste prix.

France Bleu Auxerre : 2021 a été une année contrastée pour l'agriculture dans l'Yonne...

Arnaud Delestre : Oui, année catastrophique à cause du gel pour les arboriculteurs et viticulteurs. Pour le reste, c'était plutôt une bonne année pour les grandes cultures avec des rendements satisfaisants et de bons prix, les plus hauts depuis 10 ans. Bonne année aussi pour l'élevage avec la possibilité de faire du stock de fourrage car nous n'avons pas eu de sécheresse cette année. Et çà aussi, ce n'était pas arrivé depuis de nombreuses années.

Quel a été l'impact de la hausse des matières premières dans les exploitations de l'Yonne ?

L'impact a été bénéfique pour le prix des denrées (le blé et surtout le colza, qui est monté à un niveau jamais égalé) mais le revers de la médaille c'est que les charges ont augmenté, notamment les engrais dont les prix ont atteint des sommets. C'est toujours très tendu avec un risque de pénurie.

La campagne électorale est lancée. Quelle est la priorité des agriculteurs ?

Pour nous la priorité c'est d'abord qu'on apporte une ligne claire pour la reconnaissance du travail des agriculteurs et l'accompagnement de leur rémunération à un juste prix. Ce sont aussi les négociations de la PAC. Il faut accompagner les agriculteurs dans ces négociations. Les zones intermédiaires sont aujourd'hui moins perdantes, il y a eu une prise de conscience au niveau européen. Mais il ne faut pas lâcher.

Il y a aussi la question des ZNT, les zones de non traitement ?

Elles ont été mises en place par le gouvernement en 2019 mais annulées par le conseil d'Etat. Il y a une consultation publique qui se double d'une négociation à l'échelle des départements. Cela va donc être un gros travail de concertation avec riverains et consommateurs, pour déterminer les zones et trouver un compromis et construire une charte départementale.