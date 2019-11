Arnaud Montebourg en Mayenne pour parler des abeilles

Mayenne, France

Arnaud Montebourg est en Mayenne, ce jeudi soir. Après son échec à la primaire de la gauche de 2017, l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande s'est reconverti dans l'apiculture et a créé le label "Bleu, Blanc, Ruche".

La Jeune Chambre Economique de Haute-Mayenne l'a donc invité aux côté d'autres participants pour une conférence consacrée à la préservation des abeilles, ce jeudi soir au théâtre de Mayenne (conférence complète).

"Une marque de combat"

"Bleu, Blanc, Ruche c'est une marque de combat", explique à France Bleu Mayenne celui qui avait fait du Made in France son cheval de bataille lorsqu'il occupait le ministère de l'Economie. "L'objectif c'est de soutenir les apiculteurs français en demandant aux consommateurs de soutenir également le repeuplement des abeilles qui sont si importantes pour la biodiversité".

Dans le viseur d'Arnaud Montebourg, il y a notamment la concurrence chinoise : "Nous luttons contre les mélanges, nous luttons contre l'importation. Nous défendons le Made in France, le nom de l'apiculteur est sur chaque pot. On n'enlève rien, on ne rajoute rien", lance-t-il en faisant allusion aux miels étrangers, parfois frauduleux.

- Conférence "Bee Mayenne", à 20h, au théâtre de Mayenne. Toutes les places ont été réservées.