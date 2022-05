"Y a trop de vin" : dans le Bordelais, la question de l'arrachage de vignes sur le tapis

Verra-t-on bientôt des tracteurs arracher des parcelles de vigne dans le bordelais ? Longtemps taboue, cette solution a été évoquée cette semaine, lundi 23 mai, lors de l'assemblée générale du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Une possibilité envisagée parce que le bordelais produit plus de vin qu'il n'en vent. Les "signaux d'alertes" sont nombreux à cause de l'"écart entre le niveau de production actuel et notre niveau de commercialisation", selon Bernard Farges, le président du CIVB. L'arrachage pourrait alors permettre de limiter la production, de vider les stocks et de faire repartir les prix à la hausse.

"Il n'y a pas d'autre solution à ce jour", explique Stéphane Donze, viticulteur au Château Martinat et président de l'organisme de défense et de gestion des côtes de Bourg, qui pointe aussi des "abandons de vigne à cause des départs à la retraite". Certains sont eux plutôt contre comme Valérie Bassereau, exploitante au Château de la Grave à Bourg-sur-Gironde qui voit dans la question de l'arrachage un "triste symbole. Le vin de Bordeaux est quand même reconnu dans le monde entier..."

J'ai du stock dans le chai, que je n'arrive pas à vendre à un prix rémunérateur

À Castelviel, dans l’Entre-Deux-Mers, Serge Rizzetto, propriétaire du château Le Frègne, se dit prêt à arracher un peu moins de deux hectares, sur sa propriété qui en compte 20. Des parcelles qu'il destine à la vente en vrac, mais qui ne lui rapportent aujourd'hui plus assez. "Y a trop de vin on le sait. Aujourd'hui, j'ai du stock dans le chai, que je n'arrive pas à vendre à un prix rémunérateur. À 700 euros le tonneau oui. Mais 700 euros c'est la faillite", déplore celui qui exploite cette propriété familiale depuis 40 ans. L'idée, pour lui, c'est de ne plus vendre en vrac, et se concentrer sur des activités plus rémunératrices, comme la vente de raisins pour faire du vin bio, et la vente directe de 25 000 bouteilles par an. Sur cette parcelle possiblement arrachée, il imagine "des céréales, du tournesol... Mais continuer de travailler des vignes à ce prix là, ce n'est plus tenable".

Combien arracher et quelle prime pour ceux qui arrachent ?

Mais alors, combien d'hectares arracher, sur les 100 000 que compte le bordelais ? Le CIVB a annoncé lundi le lancement d'un audit pour répondre à la question. L'objectif de la précédente campagne d'arrachage, en 2005, était de 10 000 hectares. Elle avait finalement permis d'arracher "seulement" 4 000 hectares, parce qu'à l'époque, les critères pour bénéficier d'aides à l'arrachage avaient été jugés trop restrictifs. Parce que c'est bien cela le nerf de la guerre. Arracher un hectare de vigne coûte environ 2 000 euros, mais il faut aussi compenser le manque à gagner pour les producteurs privés de raisin. À Castelviel, Serge Rizzetto se dit prêt à lancer l'arrachage si la prime est "de 15 000 euros" l'hectare.

Pour trouver de l'argent, le CIVB plaide pour le financement public de l'arrachage définitif des vignes, et se tourne vers Bruxelles. "Les textes européens ne permettent pas aujourd'hui (ce financement). Ils doivent êtres changés", lance Bernard Farges. On est en tout cas loin des années 1990, où les viticulteurs réclamaient de pouvoir planter, vantant à l'époque les futurs débouchés du marché chinois.