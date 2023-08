Arrêt des moissons à cause de la météo : le député de l'Aisne Julien Dive demande au gouvernement d'anticiper

L'inquiétude grandit de jour en jour chez les agriculteurs picards, et plus largement, des Hauts-de-France. La pluie continue de tomber et de bloquer la progression des moissons. Selon les chiffres de France Agrimer relayé par le député de l'Aisne Julien Dive, 31% des champs de blés ne sont toujours pas moissonnés dans la région en ce début août. Le parlementaire de l'Aisne demande au gouvernement d'être vigilant.

ⓘ Publicité

Les remontées du terrain ne sont pas bonnes , confirme Julien Dive : "certains découvrent un blé qui a noirci, avec des champignons. Le problème, c'est que ça va impacter la qualité et les rendements, dans un contexte où le prix des engrais a explosé cette année."

Le député LR qui suit de près l'actualité du monde agricole demande donc au gouvernement d'être vigilant, et si besoin, d'anticiper les besoins de la filière : "il faudra une réaction rapide si les cours s'affolent ou si les agriculteurs de notre région sont en difficulté. Ce sera peut-être un dispositif financier, ou non, mais je veux qu'on soit dans l'anticipation." Julien Dive prend l'exemple de la filière féculière, "qui a attendu 18 mois" un dispositif d'indemnisation ouvert depuis le 1er août.