Arrêts maladie, vacances : le service de remplacement d'agriculteurs de Côte-d'Or a besoin de main-d'œuvre

Benoît est agriculteur à Grésigny-Sainte-Reine en Côte-d'Or, et a l'habitude de s'accorder une semaine de repos chaque année, s'il le peut. Depuis trois ans, il fait appel au service de remplacement qui lui permet d'obtenir un ouvrier pour réaliser son travail en son absence. Il s'agit d'une association présidée par Olivier Gallien, lui-même agriculteur. Deux personnes sont chargées de gérer la partie administrative, et une dizaine de personnes font les remplacements. Mais l'année dernière lorsque Benoît a voulu partir en vacances, personne n'était disponible, à cause des difficultés de recrutement que connaît l'association, et la forte demande qui y est associée. C'est lui qui a donc fait embaucher un jeune de sa commune, prédisposé à l'aider.

Pour Benoît, partir en vacances est très important, comme une bouffée d'oxygène. "J'attends ce moment depuis la fin des vacances de l'année dernière, confie-t-il. On en profite pour changer d'air. Ca permet d'oublier les problèmes administratifs et les difficultés du métier qui commencent à peser. Même si je suis très convaincu par le métier". Ses vacances sont une échappatoire pour Benoît "même si je regarde mon téléphone toute la journée, au grand désespoir de ma femme, parce qu'il y a toujours des petits soucis, des petits aléas". Il reconnaît tout de même que c'est un chance de partir en vacances, car d'autres éleveurs ne peuvent pas le faire. Au programme pour le remplaçant de Benoît : compter les bêtes chaque jour, et vérifier qu'elles n'ont pas de problème, et beaucoup de tracteur.

Mais à l'origine, si Benoît a demandé l'aide de cette association, c'est pour des problèmes de santé. Après un accident en 2017 au bras gauche, il a été obligé de se faire remplacer pour être totalement déchargé. Ses parents avaient décidé de l'aider, mais des problèmes de santé accumulés l'ont résigné.

Difficultés de recrutement

Pour l'association d'Olivier Gallien, il est difficile de trouver de la main-d'œuvre. "C'est quand même un travail assez varié, c'est moins monotone qu'un salarié dans une seule exploitation. On a besoin de couteaux suisses qui peuvent s'adapter à chaque exploitation, parce que dans les adhérents il peut y avoir des viticulteurs, des éleveurs laitiers, ovins... Là aujourd'hui on cherche trois ou quatre agents en plus".

Vous pouvez présenter votre candidature en cliquant ici.