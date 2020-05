Arudy : un drame de la route devant le tribunal de Pau ce lundi

Le tribunal de Pau va tenir le procès ce lundi d'un des drames de la route en Béarn l'an dernier. Le premier septembre 2019, une voiture a quitté la route dans le bois du Bager près d'Arudy. Deux passagères sont mortes et un enfant de trois ans gravement blessé.

Le tribunal judiciaire de Pau juge un lourdais de 58 ans ce lundi après midi. Il comparait pour un double homicide involontaire. Il conduisait la voiture dont il a perdu le contrôle le premier septembre dernier à Arudy dans le bois du Bager. L’accident a causé la mort de deux passagers. Sa femme 56 ans et une amie de celle celle-ci 41 ans. L’enfant de cette dernière âgé de 3 ans était dans la voiture. Il a été gravement blessé mais il a survécu. La voiture d’Ali a dévalé un ravin sur une centaine de mètres parmi les arbres du bois du Bager.

La faute à l'épuisement ?

Ali raconte qu’il ne faisait pas beau. Il a croisé une voiture qui l’a ébloui. La route est sinueuse étroite mais ce virage là à hauteur de la centrale électrique n’est pas plus piégeux que les autres. Il a choisi cette route pour couper entre Herrère et Lourdes. Ali n’a pas bu. Son Peugeot expert bien entretenu. Il est chargé mais sous la limite autorisée. C’est surtout qu’il est épuisé. Il a conduit tout du long depuis le Maroc. Ils étaient partis la veille. Il venait de faire une trop courte pause à Jaca. Il va devoir répondre de cette "sur-conduite". Et puis l’enfant de trois ans était attaché mais pas dans un siège auto.

Sortie de route tragique

La voiture a fait plusieurs tonneaux. elle a dévalé le ravin entres les arbres sur une centaine de mètres. Elle s'immobilise 40 mètres plus bas en dessous de la route. Les deux femmes sont mortes sur le coup. Lui a réussi à s’extraire et il est allé trouver des riverains qui ont prévenu les secours, qui ont pu sauver le petit garçon. Dans cette affaire il n’y pas pas de plainte ni de partie civile. Personne ne semble en vouloir à Ali, sauf lui-même. Il a du mal à se remettre de ce drame. L’audience doit débuter vers 15H15.