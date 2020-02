Avec plus de 3 semaines d'avance, la récolte des asperges a commencé en Camargue

Ils sont une petite dizaine ce matin dans l'aspergeraie de Serge Amouroux à Aigues-Mortes. Des travailleurs saisonniers qui, gouge en main, récoltent les endives. Ils sont dans les champs depuis déjà quelques jours. D'habitude, la cueillette des endives débute autour du 10/15 mars, cette année elle a débuté le 20 février, près d'un mois d'avance sur le calendrier habituel. À la vue des températures de ces derniers mois, Serge Amouroux n'est pas surpris de cette récolte très précoce

Précoce, trop précoce, cette récolte des asperges 2020 pour Serge Amouroux, producteur à Aigues-Mortes Copier

"On dirait des étoiles"

Depuis 35 ans qu'il récolte des asperges, Karim a le coup de main. Et le coup d'œil pour repérer la tête de l'asperge qui pointe, un geste de la main pour dégager le sable qui l'enserre et puis il plonge la gouge pour l'extraire sans la casser ni abîmer les plus petites autour, et il la range dans son panier en métal. Des gestes qu'il répète, inlassablement, au long des rangs, avant de ranger sa récolte dans une caissette. Ces asperges seront ensuite transportées sur l'exploitation puis elles seront lavées, à plusieurs reprises, calibrées à la main et enfin emballées pour la vente.

Reportage sur la récolte des asperges chez Serge Amouroux, à Aigues-Mortes Copier

Une asperge qui a sa marque, la Célestine, asperge des sables de Camargue. Elle pousse bien dans ce secteur d'Aigues-Mortes, cette terre faite de sable, c'est aussi là qu'est élaboré le vin des sables. L'asperge et la vigne se succèdent donc sur cette terre, dans une rotation qui explique le paysage nous dit Serge Amouroux, producteur d'asperges à Aigues-Mortes.