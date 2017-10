Associer agriculteurs et associations d'aide alimentaire pour éviter le gaspillage

C’est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire ce lundi. L’objectif est de réduire de moitié la quantité d’aliments gâchés d’ici 2025. Une des pistes est d'associer agriculteurs et associations d'aide alimentaire.

Distribuer les surplus et invendus

Le gaspillage alimentaire représente 20 kilos de déchets par an et par personne en France. Pour éviter le gaspillage de surplus ou d'invendus, Solaal propose de faciliter le lien entre agriculteurs et associations d’aide alimentaire.

Bernadette Loisel, chargée de mission à la chambre d'agriculture, est relais en Bretagne de Solaal, une association reconnue d’intérêt général.

L'aide alimentaire manque de produits frais

Solaal part du constat que seuls 6,5% des bénéficiaires de l'aide alimentaire consomment des fruits et légumes 5 fois par jour. En s'adressant aux agriculteurs, les associations (Croix Rouge, Banque Alimentaire, Restos du Coeur, Secours Populaire) peuvent alors proposer des produits frais, plutôt que les conserves ou produits secs qu'elles récupèrent déjà en quantité. Solaal collecte ainsi 98% de produits frais.

Brétilienne pour le moment Solaal vise la Bretagne

Implantée pour le moment en Ille-et-Vilaine (et un peu dans les Côtes d'Armor), Solaal entend se développer sur l'ensemble de la Bretagne. L'association organise aussi du glanage solidaire dans les champs, pour récupérer, avec accord des propriétaires, les produits restants après la récolte. L'expérience est notamment menée sur la côte nord, avec les agriculteurs de "Terre de Saint-Malo".

Si des agriculteurs bretons sont intéressés pour donner leur surplus ou leurs invendus, Solaal met un numéro à disposition, le 0622531976.

Les consommateurs et le gaspillage

Le lundi 16 octobre est donc la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Et les consommateurs, sont-ils sensibles au gaspillage ?