Après avoir rencontré des éleveurs bigourdans exaspéré par les attaques de loup, le président de la République a annoncé ce jeudi après-midi à Argelès-Gazost la création d'une brigade de lutte qui interviendrait dans les Pyrénées et le Massif central.

Attaques de loup : Emmanuel Macron annonce la création d'une brigade dans les Pyrénées et le Massif central

En déplacement à Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, ce jeudi, au moment du passage du Tour de France, Emmanuel Macron a annoncé, au sortir d'une entrevue avec des éleveurs épuisés par les attaques de loup, la création d'une brigade loup spéciale qui interviendrait dans les Pyrénées et le sud du Massif central. Le président de la République espère qu'elle sera opérationnelle aux prochaines estives, le temps de recruter et former du personnel. Cette brigade, composée de fonctionnaires, serait habilitée à effectuer des tirs de défense.

La brigade de Gap encore présente quelques jours

La brigade "loup" de Gap déployée depuis lundi dans les Pyrénées va rester encore quelques jours, voire une semaine. Cette brigade est là pour former les lieutenants de louveterie, et user de tirs de défense si besoin. La brigade est composée de fonctionnaires, tandis que les louvetiers sont bénévoles, ils sont environ une quarantaine dans les Hautes-Pyrénées.

Christian Fourcade, le Président de la FDSEA du 65 et Mathilde Penin, la présidente des jeunes agriculteurs du 65 estiment qu’ils ont été écouté, mais ils attendent les actes après les paroles. Dans les Hautes-Pyrénées, depuis le début du mois de mai, 50 brebis ont été tuées par le loup, 50 autres manquent à l'appel. Les loups étaient autour de 400 en France, il y a 5 ans, ils sont désormais près de 1000 sur tout le territoire.