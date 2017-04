"attention au risque de dévalorisation des appellations d'origine protégée"

La défense des appellations d'origine est un combat de tous les instants. Jean Charles Arnaud le patron jurassien des comtés "juraflore" quitte la présidence de l'INAO après 15 années. Sa trop grande exigence lui coûte peut être sa place.

Apres 15 années à la tête de l'INAO (institut national de l'origine et de la qualité anciennement institut national des appellations d'origine), Jean Charles Arnaud le directeur des fromageries Arnaud (comté juraflore) est poussé vers la sortie, il a quitté la présidence au mois de Février. Jean Charles Arnaud s'est notamment opposé au rapprochement entre IGP (indication géographique protégée) et AOP (appellation d'origine protégée), ce qui lui coûte peut être son poste de président, il le reconnait . Mais pour lui "une appellation d'origine doit se mériter, on est pas là précise Jean Charles Arnaud, pour valider tous les dossiers parce qu'un député ou un sénateur a décidé de faire plaisir à ses électeurs".

"une appellation d'origine doit se mériter on est pas là pour tout valider" Partager le son sur : Copier

Il ne faut pas confondre simplification et simplisme

Jean Charles Arnaud quitte la présidence mais il continue de défendre le principe d'un cahier des charges rigoureux et d'un contrôle sérieux. Le risque selon lui de rapprocher les labels n'est pas un risque sanitaire mais ce serait forcément une dévalorisation des appellations d'origine. A ce jour par exemple il se produit en France 2000 fromages. 45 seulement ont une appellation et pour Jean Charles Arnaud il ne faut pas forcément gonfler ce chiffre , c'est une question d'exigence".

"le risque serait de dévaloriser les appellations d'origine" Partager le son sur : Copier

Différence entre IGP et AOP

l'AOP : dans le cadre de l'appellation d'origine toutes les opérations de fabrication doivent avoir lieu sur une aire géographique définie. Pour le comté par exemple toutes les vaches, les fromageries, les affineurs, les lieux d'emballage etc... tout doit être situé sur l'aire définie pour l'appellation comté.

"le comté c'est de l'emploi à 100% sur une aire géographique définie" Partager le son sur : Copier

IGP : il faut qu'il y ait au moins une opération significative qui ait lieu dans une zone géographique définie. Exemple pour la saucisse de Morteau c'est la technique du fumage du tuyé qui va permettre de donner la typicité . mais on peut fabriquer de la saucisse de Morteau avec du cochon breton.

c'est le fumage qui caractérise la saucisse de morteau pas forcément l'origine de la viande Partager le son sur : Copier

Jean Charles Arnaud est remplacé à l'INAO par Marie Guittard, la conseillère du premier ministre pour l'agriculture.