Attention : ne pêchez pas les bébés thons qui sont présents en masse sur les côtes héraultaises

Depuis fin août, des jeunes thons de 200 à 500 g, mesurant une vingtaine de centimètres, sont observés le long des côtes françaises de Méditerranée, notamment au large de Frontignan, de Sète et jusqu'à Aigues-Mortes. Leur présence est surprenante en cette saison et pourrait être associée aux eaux particulièrement chaudes cette année dans le Golfe du Lion. Il est important de les laisser à la mer pour qu’ils puissent contribuer au renouvellement de la population encore fragile.

Le thon rouge peut vivre plus de 30 ans

Le thon rouge est un grand migrateur capable de traverser l'Atlantique, qui peut atteindre plus de 600 kg et de vivre plus de 30 ans. La population d'Atlantique Est et de Méditerranée se porte bien grâce aux efforts de gestion menés depuis une dizaine d'années.

La préservation des jeunes individus pour qu’ils puissent atteindre leur maturité et se reproduire, vers 115 cm et 30 kg, a été l’une des clés de succès de la reconstruction de leur population.

Si vous voyez ou pêchez un jeune thon, signalez-le

Si vous voyez ou pêchez un jeune thon, n’hésitez pas à le signaler à Tristan Rouyer par courriel : tristan.rouyer@ifremer.fr ou en appelant le 04.99.57.32.37.

Il est important de le remettre à l’eau le plus rapidement possible pour qu’il ait la plus grande chance de survie ! Ce poisson pourra ainsi continuer à sillonner la mer Méditerranée, traverser l’Atlantique et contribuer au renouvellement de la population.

Attention : les petits thons rouges peuvent être confondus avec d'autres poissons pélagiques présents sur les mêmes zones, comme les bonites par exemple.

Comment reconnaître les bébés thon rouge ? - IFREMER