Près de 30.000 visiteurs au festival de l'élevage ce week-end à Brive

Cette année, le festival de l'élevage de Brive-la-Gaillarde a accueilli près de 30.000 visiteurs sur deux jours. L'occasion de rapprocher éleveurs, producteurs et consommateurs, qui s'intéressent de plus à l'origine de ce qu'ils mangent.

Aujourd'hui c'est le dernier jour du festival de l'élevage à Brive-la-Gaillarde, journée consacrée à la foire primée aux veaux sous la mère. Depuis samedi, des dizaines d'éleveurs ont présenté plus de 300 bêtes. 30 producteurs tenaient aussi des stands de vente et restauration. Ils sont venus présenter leurs animaux et produits mais aussi parler de leur métier. Et le consommateur a de plus en plus envie de savoir comment est produit ce qui se retrouve dans son assiette. Près de 30.000 visiteurs sont venus au festival de l'élevage corrézien.

De nombreuses familles sont bien sûr venues par curiosité comme Liliane, une Corrézienne qui voulait montrer les animaux à ses petits-enfants, originaires de la région parisienne. "Ça les change de voir des animaux, d'apprendre comment on cultive la terre ou de voir comment on trait les vaches par exemple." explique Liliane avant d'ajouter : "ça fait plaisir de voir des animaux qui ont l'air en bonne santé et de se dire qu'il y a peut-être des éleveurs qui traitent bien les bêtes." Les conditions d'élevage c'est d'ailleurs ce qui intéresse Jean-Pierre et Pascale : "On se sert de plus en plus auprès des éleveurs, dans les circuits courts, donc le fait de venir ici permet aussi de voir ce qui se fait au niveau local et puis c'est important de savoir ce qu'on a dans nos assiettes !"

Jean-Edouard, lui, fait des éleveurs qui ont remporté un prix hier à Brive. Un prix d'ensemble pour ses vaches laitières. Participer au festival lui apporte donc la reconnaissance et lui offre une belle vitrine mais cela lui permet aussi d'aller à la rencontre des consommateurs. "On s'occupe de nos animaux au quotidien, on sait ce qu'on leur donne à manger, etc. donc on est capable de parler aux consommateurs et ils viennent de plus en plus vers nous, ça fait plaisir." dit-il avec le sourire avant de poursuivre : "Je viens ici depuis plus de quinze ans et on voit une évolution dans le comportement des gens. En France, on a quand même fait des progrès sur la traçabilité, d'un point de vue qualité et suivi. Les gens s'en rendent compte, on arrive mieux à communiquer dessus et les consommateurs en sont reconnaissants**.**"

Les organisateurs avaient justement mis en place des conférences autour de l'agriculture et de l'alimentation. Leur façon de mettre en avant la production de viande, qu'ils considèrent compatibles avec une alimentation saine comme l'avance l'adjoint au maire de Brive Jean-Luc Souquière, responsable de l'agriculture. L'an prochain, pour la 50e édition, les organisateurs prévoient d'ailleurs de changer le nom du festival et de l'axer encore plus sur ce qu'ils considèrent comme le "bien manger" et la production locale.