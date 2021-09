Au Festival de la viande à Évron, l'entrecôte a la frite

L'incontournable festival de la viande a commencé ce vendredi 3 septembre à Évron. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. Pour le premier jour, visiteurs et éleveurs se sont régalés, au menu : entrecôte et gratin.

Le festival de la viande a débuté ce vendredi 3 septembre à Évron. Ce rendez-vous est une vitrine du savoir-faire de l'élevage mayennais. Pendant trois jours, 300 éleveurs et leurs 1 000 animaux sont mis en avant, pour la 56e édition du festival.

Pour le premier jour du festival, les visiteurs et les éleveurs se sont retrouvés autour d'un repas, sous la grande halle. Une dizaine de longues tables blanches sont installées. Sur l'une d'elles, il y a les membres des Cheveux blancs d'Évron, une association de retraités.

Chaque année, ils se retrouvent au festival. L'année dernière, il a été annulé et en raison de la crise sanitaire, ça fait plus d'un an et demi qu'ils ne s'étaient pas retrouvés. "Les gens sont contents de se revoir, de se retrouver, raconte Roger. Le festival permet de reprendre contact. Il y a en a certains qu'on n'avait pas vu depuis plus d'un an !"

Près de 300 éleveurs présentent plus d'un millier d'animaux. © Radio France - Selma Riche

Mauricette est venue de Saint-Berthevin avec son mari et des amis. "On est très heureux qu'il y ait à nouveau le festival cette année. Ça reflète le métier agricole car on parle aussi avec les éleveurs, pour savoir comment ils produisent leur viande."

Plus de 300 repas ont été servis ce vendredi midi. 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. En même temps se déroulera, le CIMA, le Carrefour Interprofessionnel du Monde Agricole, qui n'avait pas pu se tenir cet été à Mayenne.