Au Guilvinec, l'inquiétude des pêcheurs côtiers face à la lente érosion de l'activité et au mur du gasoil

"Le gazole qui flirte avec les 1€ le litre, c'est intenable, surtout avec l'aide de l'état qui va bientôt cesser" souffle un pêcheur plus abattu que remonté en cet après-midi nuageux et venteux sur le port du Guilvinec. Ils sont une petite vingtaine de bateaux côtiers à rentrer de la pêche sous le regard de nombreux curieux venu assister à ce drôle de ballet.

ⓘ Publicité

Mais si les spectateurs d'un jour ont le sourire, ce n'est pas le cas des professionnels de la pêche qui, à l'instar de leurs collègues hauturiers , ont de plus en plus de mal à gagner leur croûte.

Le Narval III amarré dans le port du Guilvinec, côté Léchiagat © Radio France - Thomas Biet

"Tout a pris 30% sauf le prix de notre produit"

Sur le quai côté Léchiagat, Lionel vient d'amarrer son bateau, le Narval III. Il pêche la langoustine depuis 1985. Il en ramène environ 35 kilos dans ses casiers. Il le dit de but-en-blanc : "Si j'ai fait 800 euros de langoustines, ce sera bien, avec 400 euros de gazole plus les charges, ce n'est pas rentable". Le prix du carburant n'est pas le seul responsable : "Le câble que l'on utilise pour pêcher était à 3€80 il y a deux ans, maintenant, il est à 6€60. La peinture, les mécaniciens, les forgerons, tout a pris 30% sauf le prix de notre produit. On est les dindons de la farce".

D'autant plus que les contraintes administratives pèsent aussi sur le quotidien : "Bientôt, il faudra une secrétaire à bord des bateaux pour faire la paperasse, ce n'est pas notre métier".

Lionel attend la quille. Si tout va bien, il sera à la retraite dans cinq mois. Alors, il tente de profiter malgré le contexte et les levées aux aurores : "On n'a pas le choix de toute façon, on essaie de penser au métier, on a fait que ça de notre vie, mais c'est compliqué, il faut nous laisser travailler".

Le Bérénice II vient d'arriver au port chargé de langoustines © Radio France - Thomas Biet

A côté du Narval III, un autre navire accoste, Le Bérénice II. Un jeune marin trentenaire saute sur le quai et s'affaire. Yohan Monfort prendra bientôt la suite de son père avec qui il pêche la langoustine. La pêche du jour ne remboursera pas le prix du gazole, mais il garde la foi : "On est obligé de faire avec, il y a la détermination et l'amour du métier sinon je n'aurais jamais pris la suite du bateau". Il reconnaît tout de même qu'il ne conseillerait pas à ses enfants de prendre sa suite, aujourd'hui tout du moins : "Pourquoi pas plus tard, ça change tellement vite dans le milieu". Lui pense surtout aux jeunes actuellement en formation, et dont l'avenir est particulièrement flou.

Une équation impossible ?

À quelques mètres des deux navires, Joseph, 84 ans, dont 37 ans et demi comme pêcheur professionnel, arpente les quais. On l'aborde pour parler de la pêche d'antan, les yeux s'illuminent : "Dans le temps, il y avait 500 bateaux de pêche ici et tout le monde vivait de ça, les gens travaillent dur, gagnaient leur croûte, faisaient marcher l'économie et maintenant, il n'y a plus rien". De sa voix rocailleuse, l'ancien pêcheur décrit l'environnement actuel : "Ça fait mal au cœur, regardez les magasins là, les forgerons, les mécanos, les ouvriers de la criée, le chantier naval, tout ça dépend de la pêche et va se casser la gueule". Il reconnaît que l'un des problèmes, le non-renouvellement des générations, vient aussi du choix des anciens comme lui ; "Ce n'est pas un métier comme un autre. Beaucoup d'entre nous ne voulaient pas que nos enfants soient marins". Moins de marins, moins de ressources et moins de bateaux d'un côté, plus de charges et de contraintes de l'autre, voilà l'impossible équation du port du Guilvinec.

Scarlette Le Corre, marin-pêcheur et aquacultrice, craint pour la survie même de la ville : "On a l'impression que notre fin est programmée. On va vivre de quoi ? D'amour et d'eau fraîche ? Ils vont venir faire quoi ici les touristes s'il n'y a plus la pêche ?" La productrice d'algues alimentaires ne consomme que très peu de carburant et d'énergie pour son activité, mais elle se sait menacée par l'effondrement de l'activité : "On a besoin que des bateaux aillent pêcher la langoustine, de la lotte, on ne va pas vivre tous seuls sur notre rocher".