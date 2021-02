Au lycée agricole de Pixérécourt, les élèves veulent croire en l'avenir de la profession

France Bleu donne la parole au monde agricole ce mercredi 17 février à l'occasion de la journée spéciale "Générations Agriculteur" alors que la profession n'aura pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale son habituel salon de l'agriculture à Paris.

France Bleu Sud Lorraine a décidé de tendre le micro aux agriculteurs de demain au lycée agricole de Pixérécourt à Malzéville, près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Un établissement qui accueille plus de 400 élèves.

"Une petite exploitation"

Parmi eux, il y a Eva, actuellement en BTS Production Animale. Non issue du milieu agricole, même si sa mère aurait voulu en faire son métier, elle a déjà une idée très précise de sa future exploitation :

"J'aimerais une petite exploitation avec quelques vaches laitières, quelques porcs, quelques poules pourquoi pas et j'aimerais transformer tous les produits à la ferme : des oeufs, de la viande, des produits laitiers".

Des produits qu'elle vendrait en circuits courts. Une vision précise. Faut-il du courage pour se lancer dans cette aventure à 18 ans ? Eva n'est pas convaincue :

"Je peux comprendre le fait qu'on pense que c'est courageux. Après, est-ce du courage ? C'est de la passion. Il faut faire ce qu'on a envie. Moi, je ne pense pas avoir plus de courage que n'importe qui."

L'envie de transformer les matières premières

Antoine est lui issu d'une famille d'agriculteurs. Et il se verrait reprendre à l'avenir l'exploitation de sa mère, à la tête d'un élevage de volailles dans la région, avec un projet bien clair :

"C'est de pouvoir valoriser tous les produits de la ferme. L'atelier principal, c'est les oeufs pour l'instant. Pourquoi ne pas faire un atelier pour des pâtes ? On a des poulets et des pintades. On pourrait transformer, ce qui inclut d'avoir d'autres personnes sur l'exploitation."

L’agriculture, Antoine y croit, grâce notamment aux circuits courts. Le contact, c’est aussi ce qui anime Marie, elle veut devenir vétérinaire rural, même si elle sait que c’est un métier difficile et que l’on manque de professionnels en France :

"On doit être là. Un vêlage à quatre heures du matin, il faut être là. On doit être disponible 24 heures sur 24. Ce n'est pas que soigner les animaux, c'est aussi aider les éleveurs."

Un parcours scolaire encore long pour vivre d'une passion qui la fait vibrer depuis toute petite.