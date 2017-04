Au marché bio de Relanges, dans les Vosges : "Les gens sont de plus en plus proches de ce qu'ils mangent"

Le bio a la côte dans les Vosges ! Cette année encore se tient l'un des plus grands marchés du genre dans le département, à Relanges, près de Vittel. Une centaine d'exposants sont présents, des producteurs bio, donc, mais aussi des artisans et des associations militantes.

Sur l'étal de Peter Dufraigne, pas d'ananas ou de bananes, mais des pommes de terre, des navets, des radis. Ici tout est local, de saison et bio. Et pour ce producteur de Mandres-sur-Vair, le marché de Relanges, est un vrai coup de pub. Il faut dire qu'il n'est pas toujours évident de se faire connaître : "Dans le milieu rural, l'information passe peut-être moins bien que dans une grande ville, où les gens sont peut-être plus à l'écoute de ce genre de produits. Mais petit à petit, on sent une différence. Depuis quatre ou cinq ans, les gens se rattachent à ce genre de production locale et bio."

Une partie de la production de Peter © Radio France - Magali Fichter

Un retour aux sources et du "bon sens"

Le bio ? Cela fait gentiment sourire Michèle, venue en voisine. Cette dame de 80 ans considère un stand de confitures et de plantes aromatiques d'une moue de connaisseuse : "J'ai mon jardin, moi ! J'ai toujours tout fait, c'était un peu bio aussi ! Mes confitures, je suis sûre qu'elles sont aussi bonnes que celles-là". Pour Françoise aussi, Meusienne consommatrice de bio depuis dix ans, finalement, tout ça, c'est un retour aux sources : "Quand on était jeunes, on mangeait les produits du jardin. On ne mettait pas d'intrants dedans : c'est le bon sens !"

D'ici quarante ou cinquante ans, tout le monde fera du bio - Ghislaine, éleveuse à la Bergerie des Anges

Ce regain d'attention des consommateurs, Ghislaine, éleveuse de moutons à la Bergerie des Anges, l'a bien senti. "Je pense que d'ici quarante ou cinquante ans, tout le monde fera du bio", parie-t'elle. Mais pour cela, il faut aider les producteurs, y compris financièrement : "Nous sommes en période de transition. Il faut l'accompagner et valoriser ceux qui essayent de préserver au maximum la ressource en eau et un sol vivant. Or, en période de crise agricole, la France a tendance à aider d'abord l'agriculture conventionnelle. Il y a beaucoup d'inégalités chez les producteurs".

La consommation de produits bio a augmenté de 20% cette année - Benjamin Mathieu, agriculteur en conversion bio

Benjamin, exploitant agricole, et sa ferme itinérante © Radio France - Magali Fichter

En tout cas, les agriculteurs bio sont de plus en plus nombreux dans les Vosges : près de 10%, dont 39 "convertis" rien que pour l'année dernière. Benjamin Mathieu, exploitant agricole à Norroy sur Vair, est justement en train d'opérer sa conversion vers le bio. Il est venu avec sa ferme pédagogique itinérante, où vous pouvez apprendre à fabriquer du beurre et de la farine - et il constate que les gens veulent redécouvrir ce qu'il y a dans leurs assiettes : "Ils sont de plus en plus proches de ce qu'ils mangent (...) ils nous posent beaucoup de questions, où peuvent-ils acheter leur viande, leur pain... Et les chiffres le montrent : la consommation de produits bio a augmenté de 20% cette année !"

Des animaux à découvrir à Relange © Radio France - Magali Fichter

Le marché de Relanges continue ce dimanche, de 10h à 18h. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les ateliers farine et beurre de la ferme du Pichet, ainsi que d'autres animations, une bourse aux graines et des conférences.