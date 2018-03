Migné-Auxances, France

Membres du milieu associatifs, écologistes, députés ou simples citoyens ils s'étaient donnés rendez-vous à la mi-journée à Migné-Auxances tout près de Poitiers.

Bassines non merci !

Après un débat contradictoire le matin avec des prises de paroles notamment des députés Nicolas de la Vienne Turquois (Modem) et Jacques Savatier (LREM) les presque 500 manifestants se sont retrouvés pour un pique-nique puis le cortège s'est rassemblé non loin d'un projet de réserve de substitution. Parmi les messages affichés "Bassines non merci!". Une prise de paroles vers 16h à achever la mobilisation avec notamment la députée deux-sévrienne Delphine Batho (PS) pour qui " le débat n'est pas pour ou contre l'irrigation, parce que l'agriculture a besoin d'eau, c'est quel type d'irrigation et comment on fait pour économiser tous ensemble la ressource en eau parce que la situation va être de plus en plus critique".

Les projets de bassines sont nombreux dans le Poitou 43 pour la Vienne et 19 pour les Deux-Sèvres. En début de mois, près de 1.500 personnes s'étaient déjà mobilisées dans les Deux-Sèvres contre ces bassines dont le coût total est estimé à 61 millions d'euros.