Au Pays basque, la récolte du piment d'Espelette a commencé

La récolte a commencé dans une partie des exploitations de piments d'Espelette. Sur les 201 producteurs comptabilisés pour cette saison, un tiers, 70 ont déjà attaqué la récolte du piment. Parmi eux, Ramuntxo Lecuona et ses trois hectares de pieds de piments à Espelette. Ce matin-là, il a commencé la récolte, et en suivant, il s'attaque avec sa famille et salariés au cordage de certains piments et au séchage des autres.

Une partie est tressée, le reste est mis au séchage © Radio France - Anthony Michel

C'est une début de récolte classique avoue le producteur : "cette année on a commencé mi août et ça va se prolonger, on espère, jusqu'à fin novembre au moins". Ramuntxo Lecuona est satisfait, les conditions pour la pousse du piment ont été optimales : "en terme de qualité, les conditions sont réunies pour qu'au final, il y ait du piment ou de la poudre de piment de qualité, parce qu'on n'a pas été soumis à des fortes chaleurs comme l'an dernier alors la plante, elle, va beaucoup mieux". Reste donc a voir comment les conditions évoluent cet automne.

L'an dernier, Ramuntxo Lecuona avait produit 15 tonnes de piments. En tout cette année, 5,2 millions de pieds de piments ont été planté sur tout le territoire de l'AOP sur une surface de 298 hectares.