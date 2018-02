Le salon de l'agriculture ouvre ce week-end à Paris. Plus de mille exposants sont attendus, dont 14 des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que 60 éleveurs. Mais aussi plus de 30 000 professionnels sont attendus. Un moment très important pour les artisans présents. Qui sont déjà à pied d'oeuvre.

Larressore, France

Dans l'entrepôt de l'entreprise Bipia à Larressorre, une conserverie de piment d'espelette, on en pleine préparation : 3 grosses cargaisons noires sont prêtes, avec l'étiquette : "à livrer au salon de l'agriculture". Jean-Louis Salaberry est le patron : "le transporteur doit venir les récupérer ce mardi pour l'emmener au salon, explique-t-il, bien en avance car le transport n'est pas une science exacte...".

Il prépare tout cela depuis longtemps. Il doit adapter ses plannings, car il envoie un commercial. Il embauche aussi des basques expatriés à Paris : "ce n'est pas simple pour une petite entreprise comme la nôtre, raconte le directeur, nous ne sommes que huit donc dès que quelqu'un part, on le ressent". D'autant plus que le coût est colossal : "entre dix et douze mille euros" confesse-t-il.

"Stand G134, peut-on lire sur l'étiquette, c'est juste à côté du stand d'Irouléguy, on sera voisin" s'amuse le patron © Radio France - Théo Hetsch

C'est malgré tout un moment incontournable, en termes de ventes bien sûr, mais surtout de visibilité : "on rencontre _des clients professionnels_, notamment de grands distributeurs, qui vont passer commande après nous avoir rencontré au Salon, raconte-t-il, sans compter les particuliers qui nous en achète par internet également grâce à une visite au Salon". Selon lui, c'est devenu presque un label en soi d'être au Salon de l'Agriculture : "on regarde quand même très différemment une entreprise qui se déplace au Salon et une qui n'y va pas, explique le gérant, c'est perçu comme un gage de maturité de l'entreprise, voire même un gage de qualité".

il faut monter 282 produits, 130 échantillons de vins et cinquante animaux

Gage de qualité, qui attire 14 exposants du département. La conserverie Bipia ne sera donc pas toute seule. "Stand G134, peut-on lire sur l'étiquette, c'est juste à côté du stand d'Irouléguy, on sera voisin" s'amuse le patron. Avec eux, 50 animaux des Pyrénées-Atlantique seront aussi du voyage, des représentants de lycées agricoles également. Maryvonne Lagaronne est éleveuse, vice-présidente de la chambre d'agriculture du département, en charge de la filière bovine : "c'est un travail considérable, raconte-t-elle, il faut monter 282 produits qui participent au Concours Général Agricole, 130 échantillons de vins et 50 animaux à gérer sur neuf jours".

Une logistique de plus en plus lourde. En 2 ans, le nombre de produits des Pyrénées-Atlantique présentés au concours général agricole a bondi de 35%.