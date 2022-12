Au repas du Nouvel an, la tomme mayennaise sera la star des assiettes

Cela fait presque vingt ans que la tomme est produite dans la ferme du pays de Pail, à Saint-Julien-des-Églantiers, au nord de la Mayenne. Lorsqu'ils ont repris l'exploitation il y a sept ans et demi, Marie-Hélène et Vincent Demoitié ont continué la production de ce fromage au lait cru, tant plébiscité par la population locale. Le couple belge possède une soixantaine de vaches montbéliardes.

Du lait maigre ou mi-gras

"C'est le fromage le plus approprié avec cette race d'animaux. Ce type de vache ne fait pas du lait aussi gras que la Normande, qui elle convient mieux la production de camembert. Quand on regarde la valeur du lait, le taux protéique et la matière grasse, on se rend compte que cela correspond exactement à ce qu'on a besoin pour avoir le plus haut rendement" explique Marie-Hélène Demoitié.

Avantage non-négligeable aussi avec la tomme, c'est qu'elle se fabrique en à peine 24h, et toujours avec du lait chaud.

"On travaille toujours avec ce lait chaud issu de la traite du matin. Ça fait des économies et ça fait gagner du temps aussi. Et puis le fromage est bien meilleur parce qu'il y a moins de manipulations" poursuit l'agricultrice. La tomme est ensuite conservée au minimum deux mois dans une cave à 12°C.

Bon en début de repas, comme après le dessert

300. 000 litres de lait sont valorisés chaque année dans la ferme de Marie-Hélène et Vincent Demoitié. La tomme est la principale production. Et contrairement à d'autres fromages, elle peut être mangée à n'importe quel moment du repas. "À l'apéritif, pendant le repas, chauffée en raclette, avant le dessert ou après le dessert" déroule la professionnelle. Et il y en a pour tous les goûts avec une tomme au cumin par exemple, au safran, au poivre noir, au fenugrec et même aux baies roses.