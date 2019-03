VIDÉO - Au Salon de l'agriculture, comment être une bonne maman poule ?

Paris, France

L’œuf ou la poule

Un poussin éclos après 21 jours d’incubation. Mais sa naissance peut, comme chez les humains, être plus ou moins difficile : deux à douze heures peuvent se passer entre le début et la fin de l’éclosion.

Le poussin a au bout de son bec un instrument terriblement efficace, appelé le diamant, qui lui permet de casser sa coquille (voir photo ci-dessous). C’est lui qu’il faudra éviter quand votre poule sera grande. Mais si vous évitez d’effrayer votre poule et que vous lui garantissez un habitat sympathique, aucune raison que vous en fassiez la connaissance…

Trois heures après la sortie de sa coquille, le poussin a encore son diamant, cette petite bosse juste au bout du bec qui lui permet de casser sa coquille. © Radio France - Maud Levesqueau

Comment reconnaître un poussin mâle, d’un poussin femelle ?

Historiquement on sexait les poussins en retournant le cloaque, une méthode agressive pour les poussins. Aujourd’hui les éleveurs ont une autre méthode. Sur le bout des aîles de poussins, vous trouverez deux rangées de plumes. Si la rangée de plumes du dessous est plus longues que celles du dessus, vous avez une poule. Si c’est le contraire, sachez que plus tard votre poussin portera fièrement la crête et chantera au petit matin !

Pourquoi élever les poussins sous des ampoules?

Quand un poussin sort de sa coquille, il doit rester au chaud. 37° est la température idéale pour remplacer une maman poule, sinon les poussins ne survivraient pas. Chez les éleveurs, des sortes d'ampoules chauffantes appelées des "radians" permettent donc de faire monter la température.

Combien de poules ?

La poule est un animal qui a besoin de compagnie, prévoyez donc d’adopter au moins deux poules.

