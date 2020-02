Au salon de l'agriculture, des agriculteurs mayennais demandent un rendez-vous directement à Emmanuel Besnier

L'occasion était trop belle, les agriculteurs mayennais n'ont pas pu résister. Une délégation d'élus du département a passé la journée sur le salon de l'agriculture à Paris. Ils ont notamment été reçus par Emmanuel Besnier, le patron de Lactalis. Le géant laitier mayennais a pour la première fois un stand sur la plus grande ferme de France, et mise sur la transparence, la pédagogie et la communication.

à lire aussi Lactalis mise sur la transparence et la pédagogie au salon de l'agriculture à Paris

Des élus FDSEA et Jeunes Agriculteurs de la Mayenne ont fait le déplacement avec la délégation. Ils en ont profité pour demander officiellement une rencontre avec Emmanuel Besnier, et non pas avec ses communicants ou ses conseillers.

Si on pouvait avoir un rendez-vous avec vous Monsieur Besnier, ce serait bien qu'on se rencontre.

"C'est bien de se rencontrer sur le salon de l'agriculture alors qu'on est voisin, on est à 300 mètres entre les locaux de la FDSEA et de Lactalis", commence Mickaël Guilloux, secrétaire général de la Fdsea 53. "Dans un souci d'apaisement entre nous, si on pouvait avoir un rendez-vous avec vous Monsieur Besnier. C'est ce qu'on vous demande, parce qu'on voit bien qu'avec un chargé de communication on a du mal à communiquer ensemble. Si on pouvait avoir un rendez-vous avec vous, ce serait bien qu'on se rencontre. En Mayenne on est habitué aux bonnes relations, aux relations humaines et directes", ajoute Jérémy Trémeau, le président des Jeunes Agriculteurs.

Le porte-parole de Lactalis, Michel Nalet, estime que des cadres de Lactalis reçoivent déjà régulièrement des organisations syndicales, "à chaque fois que vous souhaitez qu'on vienne on vient", a t-il répondu.

À chaque fois que vous souhaitez qu'on vienne on vient

Mais la FDSEA et les JA veulent obtenir un rendez-vous avec le grand patron Emmanuel Besnier, à qui nous n'avons pas pu poser de questions ce mercredi sur le salon.

► Voici la vidéo de l'échange