Au Salon de l'Agriculture, les cochons "Cul Noir" du Limousin sous surveillance à cause de la peste porcine

Verneuil-sur-Vienne, France

Au Salon de l'Agriculture, à Paris, qui débute ce samedi 23 février, on ne plaisantera pas avec les mesures de sécurité sanitaire.

Ce sont les cochons Cul Noir, une spécialité de chez nous, qui seront surveillés de près à cause du risque de peste porcine. Le virus est à nos frontières, en Belgique où plusieurs cas ont été signalés..

A Paris, le principe de précaution va donc jouer à fond pour éviter une éventuelle propagation de la maladie. Michaël Delanotte est le responsable de la Coopérative du Cul Noir à Verneuil-sur-Vienne : "une grande partie de la contamination qui a eu lieu, partout en Europe et en Asie, c'est par l'ingestion de nourriture laissée par les humains, soit dans une poubelle, soit un sandwich jeté par la fenêtre dans la nature. Sur une manifestation de masse comme le Salon, où des centaines de milliers de personnes sont attendues, c'est impossible de surveiller que personne ne donne à manger aux cochons. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque. Du coup, on n'a pas le choix. Les cochons seront abattus une fois l'exposition terminée. Le moindre pépin sur des porcs d'élevage et des pays fermeront leurs frontières et ça peut vite tourner à la catastrophe économique pour la filière".

Quatre éleveurs de la Haute-Vienne et de la Corrèze et 12 animaux participeront au concours de l'espèce jeudi prochain, Porte de Versailles à Paris.

La peste porcine, rappelons-le, est une maladie inoffensive pour l'homme et aucun cas n'a été détecté en France.