Au salon de l'agriculture, les petits Parisiens découvrent le bon lait de chez nous !

La marque Mont lait, qui regroupe des éleveurs creusois, corréziens et auvergnats est présente au salon de l'agriculture jusqu'à dimanche. Les visiteurs peuvent le découvrir au bar à lait. Plusieurs éleveurs ont même fait le déplacement pour assurer sa promotion.

Paris, France

Les gourmands ont pu découvrir la marque Mont lait au salon de l'agriculture, cette année. La brique des éleveurs creusois, corréziens et auvergnats est mise à l'honneur dans le stand du magasin Lidl, qui veut ainsi montrer son soutien aux producteurs locaux.

Des dégustations gratuites ont été organisées toute la semaine, pour faire découvrir ce lait, produit en zone de montagne par des exploitations familiales et qui rémunère bien les agriculteurs.

Un lait au goût "différent"

Au cours de cette édition, le bar à lait est devenu le rendez-vous incontournable des familles qui ont un p’tit creux. Les enfants ont à peine les yeux au niveau du comptoir. Chacun peut choisir la marque qui lui fait envie. Jade et son petit frère Raphael ont opté pour du Mont lait. Après quelques gorgées la petite fille s'exclame: "c'était super bon. Ce lait m'a plu, il est vraiment différent des autres laits que je bois."

Pour Jean-Michel Farges, producteur en Corrèze, ce sont les plantes présentes en montagne qui donnent au lait ce goût particulier : "Nos vaches sont nourries essentiellement à l'herbe", rappelle-t-il. "Etre au salon, pour nous c'est primordial, il faut qu'on se fasse connaître et il n'y a que comme ça qu'on avancera".

450 exploitations adhèrent à la marque

Le lait Mont lait est distribué dans le centre et l'est de la France. La marque produit aussi du fromage à raclette depuis quelques mois et elle s’apprête à sortir un nouveau produit : un beurre de Barrate, qui sera fabriqué en Creuse à Auzances. La production devrait être lancée à la fin du mois de mars.