Une trentaine de producteurs de la Mayenne sont présents, porte de Versailles avec 60 animaux (des bovins, des chevaux et même des chiens). L’agriculture biologique est aussi à l’honneur grâce au responsable cuisine du restaurant municipal de Cossé-le-Vivien. Depuis bientôt dix ans, Christophe Lochet confectionne chaque jour 1.000 repas pour la collectivité. Et c’est donc à Paris qu’il tente maintenant de convaincre, sur son stand, que le bio en grande quantité peut fonctionner.

"Tout dépend comment la collectivité travaille. Ma première démarche, moi, a été de travailler des produits frais pour une cuisine simple. Par exemple, pour une crème aux œufs, nous mettons du lait et du sucre pour la recette traditionnelle. Et donc quand on vient me voir pour proposer des œufs bio je les prends ce n’est pas compliqué. On remplace nos œufs conventionnels. Le lait c'est pareil (...) Et c'est aussi possible avec le fromage"