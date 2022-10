Au salon de la conchyliculture de Vannes, la sécheresse et le manque de main d'œuvre inquiète le secteur

Le salon de la conchyliculture et des cultures marines s'ouvre ce mardi à Vannes. Entre sécheresse et pénurie de main d'œuvre, Philippe Le Gal, le président du Comité national de la conchyliculture, revient sur les enjeux du secteur. Il était l'invité de France Bleu Armorique ce mardi à 7h45.

France Bleu Armorique : Vous êtes également ostréiculteur à Surzur, dans le Morbihan, comment s'est passée la saison pour vous ?

Philippe Le Gal : La saison d'été s'est relativement bien passée, que ce soit pour les producteurs de moules qui ont eu une belle saison avec le flux de tourisme qu'on avait sur le littoral un peu partout, et y compris pour les producteurs d'huîtres qui depuis maintenant quelques années, ont ouvert beaucoup de dégustations.

Les huîtres et les moules ont eu chaud cet été, est-ce que la sécheresse a des conséquences sur les cultures ?

Effectivement, on a aussi souffert de la sécheresse en mer, ça fait un peu bizarre de le dire, mais quand on n'a pas de pluie, on n'a pas d'apport de sels minéraux et donc pas de développement du phytoplancton qui est la nourriture de base des coquillages. En conséquence, nous avons des produits qui sont plus petits, surtout sur les moules. Cette année, on a vraiment un déficit de croissance énorme, surtout sur la partie nord de la Bretagne. Des moules plus petites sont des moules qui ne se récoltent pas. On essaie d'avoir une moule qui fasse au minimum quatre centimètres donc celles qui sont en-dessous, on peut difficilement les remettre sur des parcs donc ça nous pose un problème sur certains secteurs et notamment à Cancale.

Quelles sont les conséquences pour le huîtres ?

On va le savoir dans le mois qui vient. Comme on commence la saison d'hiver, les collègues vont commencer à relever les huîtres et on va voir quelles sont les conséquences sur la croissance. Pour l'instant, c'est encore difficile à estimer mais elles ont un déficit.

Vous allez préparer la période de Noël, il va vous falloir des bras pour récolter les huîtres. Êtes-vous confrontés, comme dans beaucoup de secteurs, à des difficultés de recrutement ?

On a énormément de difficultés pour recruter aujourd'hui dans nos secteurs qui sont pourtant des secteurs agréables parce qu'on travaille en plein air dans un milieu qui est quand même sympathique. Malgré tout, aujourd'hui, on subit, comme toutes les autres activités, le manque de personnel et nous sommes obligés de faire appel à des personnes qui viennent d'autres pays européens, de Pologne ou de Bulgarie par exemple.

Dans ces cas-là, il faut les loger. Cela complique un peu les choses ?

Sur cette question, on interpelle les communes. Lors du salon, il y aura une table ronde avec un maire sur le sujet pour essayer de voir comment on peut les loger dans un centre de vacances ou des mobil home chauffés notamment.

Sur un autre sujet, un parc éolien doit voir le jour dans quelques années au large du Morbihan. Pourriez-vous exploiter sous les éoliennes ? Est-ce possible ?

C'est justement une question que l'on souhaite regarder ou vérifier en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de développer nos filières de culture, parce qu'on a une demande toujours croissante sur nos produits. L'estran étant limité en production, on va un petit peu plus loin au large, où, en plus, on a moins l'effet des pollutions terrestres. Sur les parcs éoliens, on considère que ça peut être des endroits intéressants parce qu'il existe déjà des structures qui sont en place donc on pourrait potentiellement s'accrocher ou s'installer à côté, ce qui permettrait d'avoir un coût d'usage. Des discussions sont actuellement menées avec les partenaires pour faire des essais et vérifier si ça fonctionne.