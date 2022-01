Auray : la ville achète une ferme pour produire ses légumes bios

C’est une exploitation maraichère à la sortie d’Auray sur la route de Brec’h dans le Morbihan dont le propriétaire souhaite prendre sa retraite. 4 hectares et demi de terrain, quatre serres en mauvais état, un étang et un forage pour l’irrigation ainsi que des bâtiments dont un logement. « Une opportunité qu’on ne pouvait pas laisser passer » a argumenté Claire Masson devant les élus de son conseil municipal réunis ce mercredi soir. Seule sa large majorité a approuvé, les autres élus se sont tous abstenus face à un projet mené tambour battant. « Vous mettez la charrue avant les bœufs a lancé l'opposante Françoise Nael. On ne connait même pas le budget de fonctionnement ».

26 tonnes de légumes

Il faut dire que le dossier s’est débloqué tout récemment. Quand le vendeur a enfin accepté d’inclure les terrains dans son offre. « C’est exactement la surface dont nous avions besoin » précise à France Bleu la première magistrate, ingénieure agronome de formation. Chaque année, les cuisines municipales qui alimentent les cantines des écoles, les crèches et les foyers-logements de personnes âgées consomment 26 tonnes de légumes. Elle veut sécuriser les approvisionnements et passer en 100% bio et local. « On s’est aperçu avec le Covid, qu’en cas de crise majeure, on a besoin d’être autonome ». C’est aussi clairement un signe politique fort. « Ça va déclencher un appel d’air pour que des gens s’installent en bio. Il n’y a pas un œuf bio produit dans le pays d’Auray actuellement ».

Un agriculteur municipal?

Reste que quelques obstacles sont encore à franchir. La SAFER doit valider la mutation des terres agricoles. Pour cela il faudra un projet viable. Un exploitant est aussi à trouver et son statut à décider - il pourrait être l’un des rares agriculteurs de la région à bénéficier des 35 heures et de 5 semaines de congés. La labellisation en bio des terres achetées sera également compliquée par le voisinage d’autres cultures.