Au GAEC Folie à Autechaux-Roide, Christian et Samuel Devillairs, éleveurs de père en fils, sont sur un petit nuage. "Hargneuse", vient de décrocher sa 2ème sélection pour le salon de l'Agriculture à Paris . Le fruit de vingt ans de travail pour améliorer la souche.

Autechaux-Roide, France

Dans l'étable du GAEC Folie, niché sur le plateau de Charmoille à Autechaux-Roide, Christian et Samuel affichent un large sourire. "Hargneuse", leur protégée, vient de décrocher une deuxième sélection consécutive pour le Salon de l'Agriculture à Paris. L'année dernière, la montbéliarde s'était classée troisième de sa sélection et meilleure mamelle. La voilà qui repart pour un nouveau trophée dimanche prochain.

Pour Samuel Devillairs et surtout pour son papa Christian, c'est la récompense de près de 25 ans de travail assidu pour améliorer la souche. "Hargneuse" est une lointaine descendante de "Folie" qui avait fait connaitre le GAEC de Charmoille en 1995 en décrochant un prestigieux premier prix au concours national d'Aix les Bains.

C'était le début d'une longue aventure. Christian, le papa, s'est attelé à faire fructifier la lignée en procédant à de nombreuses transplantations embryonnaires, sur six générations et un nombre indéterminé de veaux. "Hargneuse", 5 ans, 8800 kilos de lait en deuxième veau et une mamelle à faire pâlir l'étable, est le fruit de ce travail.

C'est jeudi qu'elle repart à la conquête du tout Paris, en compagnie des dix autres montbéliardes sélectionnées par le jury du syndicat des éleveurs.