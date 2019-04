Le muguet en Auvergne : le marché de la griffe en baisse à cause de la sécheresse

C'est la saison du muguet. Si vous l'achetez en pot sachez qu'il sera de bonne qualité. En revanche la quantité des griffes est en baisse à cause des étés secs.

Gerzat, Puy-de-Dôme, France

Comme chaque année, le 1er mai rime avec muguet. Le mois d'avril s'achève et le muguet fleuri un peu partout chez les fleuristes, les supermarchés et même au coin des rues. Fleur porte-bonheur, symbole du printemps et de la fête du travail, le muguet représente chaque année en France un marché de 90 millions d'euros. Chez les horticulteurs, les pots de muguet sont déjà expédiés. Comme à Gémaflor, chez Patrick Goutepiffre, horticulteur à Gerzat près de Clermont-Ferrand.

Les pots de muguet sont prêts à être expédiés chez Gémaflor. © Radio France - Claudie Hamon

2 à 3% de l'activité de printemps

Sous les 15 000 m2 de serre, les fleurs de printemps s'épanouissent. La société Gémaflor cultive environ 50 000 griffes qu'elle vend en pot de trois ou quatre brins. Pus de 95% de son muguet ainsi "forcé" est pré-vendu chez les revendeurs de la région. "Le muguet ne représente que 2 ou 3% de notre activité de printemps, loin derrière les traditionnels géraniums et autres chrysanthèmes précise Patrick Goutepiffre, le patron de Gémaflor. C'est une production complémentaire."

Une production complémentaire © Radio France - Claudie Hamon

Une pénurie de griffes à cause de la sècheresse

La société Gémaflor achète les griffes dans la région nantaise, elles peuvent venir aussi de Hollande. Mais depuis deux ans, le marché de la griffe est en baisse en raison des étés secs. Ce qui provoque une pénurie des muguets en pots. "Même à notre niveau à Clermont-Ferrand nous avons du mal à satisfaire la demande de muguet en pot regrette Patrick Goutepiffre. En revanche, la qualité des muguets supérieurs est excellente." L'avantage avec le muguet en pot c'est que vous pouvez le replanter. Ne vous inquiétez pas si votre muguet replanté ne refleurit pas tout de suite, le "forçage" l'a un peu épuisé. Il faudra attendre deux ans.