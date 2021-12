Aux Glénan, le poulpe provoque la fin de la pêche à la Coquille Saint-Jacques

Elle aurait dû durer jusqu'au 30 décembre normalement. Clap de fin de la pêche à la coquille Saint-Jacques aux Glénan et du côté de Concarneau, dès ce jeudi, 13h30. Le comité régional l'a décidé, après une réunion avec les professionnels du secteur. La raison ? Il n'y avait plus grand chose à pêcher, explique Jacques Doudet, le secrétaire général du comité. "Malheureusement, c'est en raison d'une pêche avec des rendements bien moins importants qu'en temps normal. Surtout que c'est un gisement qui a fermé quelques années, et on s'attendait à un bon niveau de stock. Ca n'a pas été le cas", constate-t-il. "On peut l'attribuer aux prédations de poulpe, notamment."

Reconstituer le stock

Les professionnels ont donc préféré arrêter plutôt, aussi pour "permettre d'avoir un stock de base pour repartir, parce que si trop de coquilles sont pêchés, ça prendra des années pour reconstituer le niveau normal du stock", précise Jacques Doudet. Au total, quatorze côtiers des quartiers maritimes du Guilvinec et de Concarneau étaient engagés cette année pour cette campagne, avec des limites d'horaire (9h-13h), et jusqu'à 300 kg par jour.