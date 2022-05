Aux vinycées d'Amboise, un tour de France des vins d'école

Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, la foire au vin du lycée viticole d'Amboise ouvre ses portes les 14 et 15 mai. Au programme : présentation, dégustation et vente de vin par les lycéens et étudiants.

Aujourd'hui ils sont commerçants, mais au fil des dix derniers mois, les élèves du lycée viticole d'Amboise se sont essayés à tous les métiers de la filière : vigneron, sommelier, œnologue "On a participé à toutes les étapes de la production du vin" raconte Antoine, étudiant en BTS. "En septembre on a fait les vendanges. Puis on s'est occupés de la taille et l'entretien des vignes, pour que le raisin pousse correctement. Sous oublier la fermentation, la mise en bouteille, l'étiquetage..."

Un évènement à visée pédagogique

Cette foire au vin, c'est quelque part le résultat de toute une année de travail et d'apprentissage : "Leur mission aujourd'hui, c'est de vendre leur production, ça rentre dans une démarche pédagogique" détaille Michael Bouquin, directeur du domaine viticole du lycée. "Ils doivent connaître son processus d'élaboration, sa note de culture, et valoriser le produit auprès de la clientèle. Au départ ça leur fait peur, mais d'expérience ils en gardent un bon souvenir !"

Un secteur en perte de vitesse

Ouverte au grand public, cette foire permet également de faire découvrir l'univers de l'œnologie aux intéressés, voire de recruter de futur apprentis : "à tous les niveau, on cherche à recruter" souligne Cécile Vetman, directrice du lycée viticole. "L'ensemble de la filière est confrontée à des difficultés de ce point de vue là, et c'est bien dommage car le secteur est extrêmement porteur. Les débouchés sont nombreux et variés, de la vigne au commerce, de la théorie à la pratique... Mais les gens ont l'impression que c'est réservé aux enfants d'agriculteur, ou à ceux qui sont déjà initiés."

La foire est ouverte jusqu'au dimanche 15 mai, 18h. Outre les vins venus des quatre coins de la France, vous pourrez y trouver des produits issus de divers terroirs : du foie grand, des confits, du cidre, de la bière ou encore du fromage de chèvre.