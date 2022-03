Bassines en Deux-Sèvres : la Coop de l'eau "avance"

"On avance !" C'est le message que veut faire passer la Coop de l'eau qui porte le projet de réserves pour l'irrigation agricole du bassin de la Sèvre niortaise. Ses adhérents viennent de se réunir en assemblée générale, à Aiffres. "La coopérative monte en puissance et pour les agriculteurs de voir que nos projets se réalisent c'est important car ces projets sont vitaux pour nos exploitations", insiste Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau. "Un projet multi-bénéfices", poursuit-il. "On sait que le principe de substitution va favoriser le milieu, les rivières et l'environnement l'été".

On démontre bien qu'on a très peu voire pas d'impact en faisant attention aux prélèvements

Sur le terrain, le remplissage de la première des 16 bassines, construite à Mauzé-sur-le-Mignon dans le marais poitevin (240.000 m3), dépasse les 60% Un comité local de gestion a été mis en place fin janvier pour suivre le remplissage. "Pour un prélèvement de 160m3/heure, le débit du Mignon est de 5000 m3/heure. Même si on est sur un hiver sec et avec les éléments de mesures, on démontre bien qu'on a très peu voire pas d'impact en faisant attention aux prélèvements", détaille Thierry Boudaud.

La contestation du projet elle est toujours vive, une nouvelle mobilisation est annoncée du 25 au 27 mars. "Il ne faut absolument pas rentrer dans un schéma binaire biodiversité/agriculture. Nous, on demande aux agriculteurs de rester calmes, confiants sur la légitimité de leur travail", précise Thierry Boudaud. Le président de la Coop indique que sur les engagements du protocole, "les objectifs seront atteints et on doit les atteindre. On est très attendus là-dessus".

Le nombre d'agriculteurs en bio multiplié par trois

Sur le modèle agricole derrière, "on est sur des filières qui sont en changement. Exemple en agriculture biologique, on va multiplier par trois le nombre d'agriculteurs qui passent en bio en moins de cinq ans sur ces territoires, en tout cas, pour ce qui concerne ceux qui irriguent", assure Thierry Boudaud.

Il y aussi la volonté d'augmenter la production de protéines végétales. "Ne plus importer très clairement de soja, OGM ou pas, qui vient du Brésil. On est capable de produire sur nos sols calcaires de la luzerne, du soja. Les agriculteurs ne demandent que ça. On peut le faire et avec de l'eau sécurisée, on y arrivera mieux", développe l'agriculture qui insiste aussi sur la nature des exploitations concernées par le projet. "On est vraiment sur un système de polyculture élevage et sur une agriculture à forte proportion familiale".

Trois bassines prévues cette année

La Coop de l'eau qui se projette sur les prochaines réserves. Trois sont prévues en 2022 : Sainte-Soline (plus de 600.000 m3) dont les travaux devraient démarrer le 1er septembre. Pas de date précise en revanche pour les deux autres à Epannes (200.000 m3) et Priaires (160.000 m3, la plus petite du projet). Des discussions sont en cours sur la mise en oeuvre du calendrier opérationnel. Les porteurs de projet attendent la décision définitive du tribunal administratif sur la modification concernant leur taille.