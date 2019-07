Avant le Mondial de tonte au Dorat, un "speed shear" à Limoges pour se faire la main

Avant le Mondial de tonte de moutons qui aura lieu de jeudi à dimanche au Dorat, un "speed shear" (concours de vitesse) était organisé ce lundi soir à Limoges pour se mettre en appétit. Une démonstration de "tonte rapide" qui allie rapidité et dextérité. Très spectaculaire.

Loïc Leygonie, jeune lotois membre de l'Equipe de France de tonte a passé cette épreuve de rapidité: Verdict : 26 secondes. "C'est 20 de trop" s'amuse-t-il, expliquant que "ce qui est dur, c'est que _c'est vraiment un sprint_, de zéro à fond, d'un seul coup, et on a très vite perdu une ou deux secondes avec une imprécision ou un faux mouvement".

Ce qui est arrivé aussi à Tommy Teillaud, lui aussi membre de l'Equipe de France. "Il faut rester focaliser" explique-t-il, "_c'est vraiment de l'attention, il faut être très efficace_, et toujours remplir le peigne au maximum".

La patron du Mondial, Christophe Riffaud (à gauche) a lui aussi participé au speed shear © Radio France - Alain Ginestet

Le "speed shear" est très spectaculaire car il faut tondre vite et bien. Le patron de l'organisation du Mondial de tonte, Christophe Riffaud, s'est lui aussi prêté au jeu ce lundi soir. "Il faut de la détermination et de la dextérité pour accomplir cette tâche, c'est vraiment une technique qui est exceptionnelle, il faut être bien dans sa tête, il faut _respecter et contenir l'animal_, c'est plein de points techniques qui sont mis ensemble pour rendre ça spectaculaire" dit-il.

Actuellement, le champion du Monde de "speed shear" est un néo-zélandais : il a tondu un mouton en moins de 14 secondes... Record absolu.

> A propos du Championnat du monde de tonte de moutons au Dorat, du 4 au 7 juillet: 5 continents, 34 nationalités, 7 hectares, 300 compétiteurs, 5.000 moutons pour les compétitions, 500 bénévoles, 76 partenaires privés et publics, 50.000 visiteurs attendus