Avec 3 semaines d'avance, la récolte des mirabelles de Lorraine touche déjà à sa fin

Elle avait commencé sous la pluie début août en Lorraine, elle se termine plus tôt que prévu et sous des températures au-dessus des 30 degrés. La récolte des mirabelles de Lorraine touche déjà à sa fin, trois semaines seulement après son début. Un laps de temps réduit environ de moitié, qui a forcé les producteurs à s'adapter à cette situation. "L'alternance des journées de chaleur et de pluie a permis aux fruits de murir très très vite", explique Quentin Hoffmann, dont les vergers sont implantés à Hattonville, dans la Meuse, près du lac de Madine.

ⓘ Publicité

Cueillette à vitesse grand V

Celui qui est aussi président de l'association des mirabelles de Lorraine a donc dû travailler double pour tout cueillir à temps. "Il a fallu qu'on se dépêche pour les récolter à maturité optimale", confie-t-il. "Il a fallu qu'on soit un peu plus réactif et qu'on revoit notre organisation. Mais l'une de nos chances avec la mirabelle de Lorraine, c'est que l'on travaille de manière collective et on a investi dans du matériel qui nous permet de surgeler et de transformer nos fruits en compote", détaille-t-il.

Des fruits donc sauvés pour son exploitation. Mais qu'en est-il de leur qualité ? "On a sélectionné que des fruits qui avaient des critères classiques de l'IGP", explique Quentin Hoffmann. Il y aura néanmoins une production en légère baisse due à cette accélération de la récolte. Un peu en-dessous des 5 000 tonnes habituelles pour l'appellation mirabelles de Lorraine.