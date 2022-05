Avec de l'avance, les agriculteurs de la Mayenne ont commencé à attaquer le foin

Les machines ont été sorties juste avant les orages de cette fin de semaine. A Saint-Cyr-le-Gravelais, à l'ouest de la Mayenne, Jean-Charles Thireau s'est occupé de 5 à 6 hectares de foin déjà prêts à être coupés. "On a des températures donc le foin est arrivé à maturité", confie-t-il en précisant que le foin a effectivement de l'avance sur le calendrier habituel qui l'emmène normalement à début juin.

Rendements en baisse

Conséquence de cette sécheresse qui frappe le département : les rendements sont en revanche moins prolifiques qu'habituellement. "Ils sont assez faibles. Maintenant, il faut qu'il y ait de l'eau", précise Jean-Charles Thireau. L'agriculteur aimerait au moins une trentaine de millimètres d'eau dans les prochaines semaines, mais il n'en a eu que 11 ces derniers jours.

Il regarde donc régulièrement les prévisions météo mais d'ici la fin du mois de mai, elles ne sont pas vraiment rassurantes. "Si on veut avoir une deuxième coupe de foin, il est préférable qu'il pleuve. Mais ça marche aussi pour le blé, le maïs et toutes les autres cultures." Une situation pas forcément réjouissante, mais il reste positif malgré tout. "Il n'y a encore rien de perdu, si on a des pluies en juin et juillet", conclut-il.